Llamando a la puerta de Dylan en Avilés

Un año más, y ya van 18, Avilés rinde tributo a Bob Dylan por su cumpleaños. Para festejar las 84 velas que el de Minnesota soplará mañana, el festival Avilés Ciudad Dylanita organizó ayer en El Parche un pequeño concierto con versiones de los temas del "Nobel" de Literatura en 2016. "Es un tributo a sus canciones, a la persona, hasta que no venga a cenar con nosotros, no se lo podemos hacer", apuntaba con humor Jorge Otero, cantante de los "Stormy Mondays", encargado, junto a Pico y Michael Lee Wolfe de poner voz a los clásicos del autor de temas como "Blowin ‘in the wind", "Like a rolling stone" o "Knocking on heaven doors".

Y, precisamente, esa frase de Otero sonaba un poco a llamada, como la que hacía Dylan a las puertas del cielo. Y a ella se sumaron también sus compañeros de micro. "Sería guapo que no fuese a recoger el Nobel y apareciese aquí un día", bromeaba Pico, mientras Lee Wolfe se sumaba en pedir que el gran genio estadounidense se dejase caer por la ciudad que lleva 18 años homenajeándole. "Dylan es el paradigma. Ha marcado una época", reconocía.

Tras la organización de este ceramen, que se hace "mayor de edad" y que tendrá hoy su traca final con un concierto en la Casa de Cultura a las 20.30 horas, está Béznar Arias, quien ve totalmente imposible que algún día Dylan se asome por Avilés. "Eso sí, el cumpleaños vamos a seguir celebrándolo hasta que la gente responda", asegura el promotor, convencido de que hay Dylan para rato: "Los nietos se lo transmitirán a los padres, y los padres a los hijos".