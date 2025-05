Un "rasca" de la ONCE deja un premio de 100.000 euros en Villalegre: "El ganador o ganadora es, casi seguro, del barrio"

La suerta ha sonreído en Avilés. Un "rasca" de la ONCE, concretamente un "Rasca X50", ha dejado en Avilés 100.000 euros. Sonia Díaz Leira es la vendedora que ha dado el cuantioso premio desde su quiosco situado en la calle Francisco Legorburu, número 7, a la antura del antiguo centro de salud de Villalegre. "No sé quién es el ganador o ganadora, ni si compró ayer u otro día el `Rasca', porque no se rascó aquí en el quiosco. Pero probablemente sea alguien del barrio", ha manifestado Díaz Leira esta mañana, muy contenta con el premio. "Nunca había dado uno tan grande", ha agregado.

El ‘Rasca X50’ es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta 1.000.000 euros. Si alguno de "Tus Números" coincide con alguno de los "Números Ganadores" se gana el premio(s) correspondiente(s). Si coincide con alguno de los Números Multiplicadores X2, X5, X10 X20, X50 se multiplica por 2, 5, 10, 20 o 50 el premio(s) correspondiente(s).

El ’Rasca X50’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE, se puede adquirir a los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.jueosonce.es y en establecimientos autorizados.