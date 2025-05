Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: A quién beneficia la guerra a la universidad privada

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha encabezado una cruzada legislativa contra ciertas universidades de carácter privado, las cuales el presidente no dudó en tachar de "chiringuitos educativos" durante un acto presentado bajo el título "En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social", donde también se anunció la aprobación de un Real Decreto que pondrá coto a las universidades privadas de todo el territorio nacional, endureciendo los criterios para su creación. Cuando se abrió esa "guerra" a la Universidad privada en Asturias, ya habían saltado las primeras críticas, dudas e, incluso, suspicacias, acerca del apoyo recibido por las tres instituciones académicas que, a lo largo del último año, han manifestado su interés acerca de su implantación en Asturias. A saber: la Universidad Nebrija, la Universidad Europea y la Alfonso X el Sabio. La primera de ellas, con un largo recorrido ya en la tramitación para su implantación en Avilés, se ha encontrado estos últimos días con un movimiento de protesta cuanto menos atípico, cuando está ya confirmada su presencia en la ciudad y avalada por la Administración local, y garantizada también por el gobierno autonómico. Secundar a estas alturas un debate acerca de la conveniencia o no de la educación pública frente a empresas privadas carece de sentido en los términos que se presenta.

El mejor estudio de mercado para Avilés que trae aparejado la llegada de los estudios de Enfermería de la Nebrija es la oportunidad de movilizar y asentar población joven en la ciudad habida cuenta las inversiones que acompaña para dar respuesta a las necesidades de espacios habitacionales para los estudiantes, así como el correspondiente pago de alquileres a la Administración local por los futuros espacios que van a ocupar. Que la Universidad de Oviedo existe en Asturias –y seguirá existiendo– para dar un servicio público de calidad para todos los asturianos es incuestionable, pero tampoco es incompatible con otros modelos. Garantizar el principio de igualdad en el acceso a la Educación Superior no pasa por impedir la implantación de instituciones privadas en el Principado, y en el caso particular, en Avilés, pues eso generaría una inseguridad jurídica al convertir en discrecional un acto como es la contribución de diferentes instituciones –privadas o públicas– para favorecer la diversidad de la oferta de estudios universitarios.

El supuesto "desequilibrio" que acompaña a la llegada de universidades privadas oculta el que debería ser el verdadero asunto de debate en este caso: el prestigio de las universidades ante el cambio esperado desde hace décadas en la enseñanza superior no está en el precio de las matrículas, sino en la calidad de los estudios que ofrecen. Esa exigencia debería priorizarse sobre la "empresa" o institución que expide los títulos. Y que su oferta, obviamente, esté ajustada a las necesidades del mercado. En "chiringuito educativo" se convierten todos aquellos proyectos donde se priorizan otras cuestiones sobre la calidad de la enseñanza. Sea cual sea el coste de las matrículas. E igual que se fiscaliza ahora a las privadas, por el alto precio a pagar para completar los estudios en ellas, también ha de mantenerse idéntico criterio de exigencia a la hora de evaluar los resultados de la pública y la evolución posterior de los egresados que no pagan "elevados costes por sus títulos universitarios", como defienden quienes ahora cuestionan la presencia de centros privados en Asturias.

El debate de la supremacía de la empresa pública y la empresa privada ha sido una constante desde el auge del capitalismo y la discusión que, a menudo, ha girado en torno a criterios de eficiencia, rentabilidad y capacidad de cada modelo, gira ahora, en el caso de las universidades, hacia el foco de la desigualdad social. En una ciudad donde ha sido, precisamente, el tejido industrial y no necesariamente la empresa pública la que ha sentado las bases del porvenir, poco sentido tiene supeditar el futuro desarrollo a un modelo donde exista o no mayor presión por generar máximas ganancias. En un entorno económico cambiante, no todos los éxitos corresponden a la inversión pública ni todas las bondades se le pueden atribuir al sistema privado, lo positivo es que coexistan ambos en equilibrio. También con la Universidad.