Contracanto sopla cantando las velas de su 20.º cumpleaños

La asociación cultural y musical Contracanto cumple 20 años llevando su voz y su pasión a la animación musical de Avilés. Para conmemorar su trayectoria, ofreció ayer un concierto gratuito con la participación especial de los coros "Más Que Jazz" de Gijón y el coro de mayores de La Luz, así como de antiguos componentes de la asociación y del coro infantil. El recital comenzó a las 19.30 horas en la Casa de Cultura. Se escucharon muchas y diferentes piezas. "Más que Jazz" interpretó, por ejemplo, "Bring me little water, Silvy" o "He never failed me yet". El coro de personas mayores de La Luz se subió al escenario con "Ay agüita de mi tierra" o "Que viva Avilés" y el coro cumpleañero, el Contracanto, deleitó a un público entregado con una adaptación de su director, Fran Carreño, del "Pressin’ on" de Bob Dylan o la espiritual "I’m gonna sing". En la imagen, un momento del encuentro musical en la Casa de Cultura.