Ledri y Sipán se coronan en el certamen literario de Luanco

"Uno escribe para vivir momentos así", reconocía José Manuel Sainz, uno de los premiados ayer en la primera edición del concurso internacional de poesía y relato corto "Poeta Aurelio González Ovies". El Museo Marítimo de Luanco acogió la entrega de galardones de un certamen que tuvo una gran acogida entre los escritos, con más de mil trescientas piezas presentadas en su estreno.

Desde Argentina llegó a Luanco Luis Guillermo Ledri, el ganador en la categoría de poesía. "He ganado ciertos concursos en mi tierra, pero este es un concurso internacional, otra categoría. Estoy muy agradecido por todo", señaló el poeta. La pieza que le ha hecho llevarse la victoria es una obra dedicada a su madre, fallecida hace dos años, lo que hace que este momento sea incluso más especial. "Tengo muchos sentimientos arraigados a ese poema", reconoce.

El vencedor en la categoría de relatos cortos fue el oscense Óscar Sipán con su obra "Brisa de Ontario". "En Asturias siempre me he sentido muy arropado, aquí he recogido ya varios premios, como el del Ayuntamiento de Lena", subraya el escritor, que aprovechará el certamen para poder conocer Luanco y sus alrededores. "Hay que destacar la cantidad de obras que han participado. Hago de jurado en otros premios y no se reciben tantas", aseguró.

"Estoy muy contento e ilusionado, súper agradecido", apuntó Sáinz, que consiguió el accésit en la categoría de poesía. El escritor destacó el "entorno maravilloso" en el que se realizó el acto y "la oportunidad de conocer a compañeros de la talla de González Ovies". "Ver mi nombre unido al suyo gracias a este certamen es increíble", indicó.

Pedro Luis Méndez no pudo asistir a la gala, algo que le dio cierta tristeza, pero ayer no escondía "la alegría de haber conseguido un premio en un certamen con tanta participación". "Cosas así motivan para seguir escribiendo, pienso seguir participando porque este estilo de concursos se adapta a lo que a mi me gusta", afirmó.

"Esta buena acogida justifica con creces el objetivo de la convocatoria: brindar una plataforma para que escritores y poetas puedan compartir su trabajo y recibir el reconocimiento que merecen", destacó el propio González Ovies, quien cree que ésta es "una muy honesta promoción de la cultura y las artes, que fomenta el interés por la lectura y la escritura y que, a la vista está, no sufre el abandono que muchos desearían". En el acto de entrega de premios participó también Vanessa González, consejera de Cultura. n