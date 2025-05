La oposición de Castrillón ve escasa la inversión en Cultura y Deportes

"Lo que ha presentado el PP no es un presupuesto, es una fotocopia mal justificada del año anterior, con cinco meses de retraso y apenas mil euros más para Cultura, con el Valey cerrado y sin fecha de apertura". Así de crítico se muestra Iván López, portavoz del PSOE, sobre el presupuesto que el gobierno local pretende asignar a los patronatos de Cultura y Deporte, en sus cuentas, que pretende llevar al Pleno el próximo viernes "Los presupuestos confirmar el retroceso cultural y deportivo de Castrillón", sostiene por su parte Yasmina Triguero, de Izquierda Unida. Desde Vox también critican el dinero destinado a Cultura y Deportes.

Desde Izquierda Unida creen que, en los últimos años, Castrillón está sufriendo "un abandono absoluto de la política cultural" y critican que "el Valey no tenga fecha prevista de apertura, ni los servicios que alberga en su interior". "No se atisba ninguna mejora en las propuestas de cursos y talleres culturales, algo que el pasado año ya quedo reducido a la mínima expresión", continúa Triguero, que en materia de deportes critica que "Ferrota sigue paralizado y no hay ninguna intención política de acometer la segunda fase del proyecto ni de continuar con la instalación del bar, cuyo proyecto ya dejó redactado el anterior gobierno".

"En lo que a Deportes se refiere, el presupuesto es exactamente el mismo del año 2024, por lo que Ferrota se queda sin videomarcador un año más, precisamente el año en que el Hispano de Castrillón celebra su centenario. Los presupuestos de ambos Patronatos son un desastre total que refleja el nulo interés del PP por hacer avanzar Castrillón", señala el socialista López, que cree que "el presupuesto general del Ayuntamiento seguirá la misma senda: falta de inversión, recortes encubiertos y ausencia total de proyecto político". "Están pagando la fiesta de la propaganda con los recursos de las vecinas y los vecinos. Y ahora, cuando toca gestionar con responsabilidad, solo ofrecen excusas y copia-pega. 2025 va ser un auténtico desastre para Castrillón por la dejadez, inacción e incapacidad de gestión del PP", concluye.

Por su parte, desde Vox creen que lo invertido en Cultura es "una barbaridad que sale de los impuestos de los vecinos, es mucho dinero para que lo paguen todos y lo disfruten unos pocos, sobre todo los vecinos de Piedras Blancas". "Habría que estudiar la manera de que se beneficie todo el mundo", sostiene Rafael González, que no se muestra también crítico con la inversión en deportes. "Ya veremos a ver si se aprueban los presupuestos y las partidas para los patronatos, mucho me temo que va a haber dificultades"; sostiene Rafael González.