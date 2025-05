Isabel Álvarez Nieto, creadora de "Cuentitis Aguda": "Internet debe funcionar en la educación como una herramienta de apoyo más"

Isabel Álvarez Nieto nació en Avilés en 1967, se crio en Llaranes y, actualmente, reside entre Zamora y Asturias, San Juan de la Arena concretamente. Es técnica en Turismo y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Oviedo. Si bien trabajó como agente de viajes y técnica en la dirección regional de Turismo del Principado, Álvarez Nieto es ahora creadora digital, "madre" del proyecto "Cuentitis Aguda", por el que acaba de recibir uno de los prestigiosos "Premios de Internet" 2025 en la categoría creadora de contenidos digitales infantiles.

¿Cómo una experta en turismo se transforma en creadora digital?

Sería un "stoytelling" un poco largo de contar, pero resumiendo, se debió al cruce de dos circunstancias: por un lado, en tiempos de la crisis de 2007, el negocio familiar empezó a tener problemas y se nos ocurrió crear una página web para vender el producto online. Por otro lado, a mi hija no le gustaba nada leer, le aburrían soberanamente las lecturas propuestas en el cole, y me propuse escribir cuentos infantiles que no se hicieran ásperos a los niños a los que les costaba la lectura. Después de publicar dos de ellos pensé en dar a conocer algunas otras historias que escribí, en forma de audiocuentos, a través de un canal de podcast y entonces aproveché los conocimientos que adquirí cuando pusimos en marcha la tienda online para crear una página web donde reunir todo el material. Así nació "Cuentitis Aguda".

¿Y cómo definiría "Cuentitis Aguda"?

El nombre salió solo, recordando que mi madre: cuando yo era niña, solía decirme que tenía mucha "cuentitis aguda"; después me dio por escribir cuentos, así que uniendo las dos cosas, cuando decidí abrir la web, el nombre de "Cuentitis Aguda" me llegó como un flash. Es un proyecto que muestra a los niños contenidos educativos y de entretenimiento de forma amena. Su objetivo es ayudarles a alcanzar un aprendizaje significativo.

Recientemente le han otorgado un galardón como administradora del proyecto "Cuentitis Aguda" en la categoría Creadores de Contenidos Digitales Infantiles. ¿Qué supone para usted?

El trabajo del creador de contenidos es muy solitario y muchas veces no sabes si habrá alguien al otro lado escuchándote, si es útil tu labor, tienes que trabajar duro y esperar los resultados a largo plazo. Eso no resulta fácil, porque dejas pasar oportunidades personales y profesionales que podrían traerte más seguridad, pero aun así, sigues luchando por tu idea. Cuando me vi en el Senado en la entrega de los Premios Digitales, supuso un honor verme rodeada de tantas personas talentosas, que luchan para que la red sea un lugar seguro y que ponen al servicio de la sociedad iniciativas maravillosas. No puedo estar más contenta.

¿A qué perfil de niños está dirigido su portal?

Aunque me consta que tengo algunos lectores aún más jóvenes, la web está pensada para niños y niñas a partir de los ocho años. Sin embargo, los contenidos de "Cuentitis Aguda" también ayudan a muchos padres y educadores facilitándoles materiales amenos, sencillos y prácticos que les son de utilidad en su labor educativa.

¿Ahora que se habla tanto de contenidos digitales e infancia: hay sobreúso, mal uso…?

Sobreúso, desde luego, sobre todo en edades muy tempranas, en las que exponemos a los peques a la recepción de múltiples estímulos de carácter virtual.

Resulta paradójico que usted no esté de acuerdo con la digitalización en el entorno infantil...

Sinceramente pienso que el uso de las nuevas tecnologías en educación y en el hogar debería estar aún más limitado para los niños, por su propia salud y su seguridad, por eso el acompañamiento de los padres es fundamental. Estas generaciones que se incorporan tan tempranamente al entorno digital están siendo una especie de conejillo de Indias sociológico y el tiempo será quien mejor responda finalmente a esa pregunta. Una recomendación que veréis en mis vídeos es la de decirles a los niños que deben navegar o interactuar en internet siempre bajo la supervisión y con el permiso de sus padres. También les indico que los experimentos no son para ver, sino para hacerlos ellos mismos. De esa forma sacamos los contenidos digitales al mundo real.

¿Considera entonces útil el uso de dispositivos móviles en las aulas, o en la enseñanza en general?

La forma natural de aprendizaje en los niños pasa por la imitación, la exploración y la manipulación, y el entorno virtual empobrece todo eso. El desarrollo cerebral de los niños debe cubrir una serie de etapas para llegar a la maduración y con las pantallas, en ocasiones, nos las saltamos. Por otra parte, es innegable que los recursos digitales son útiles, y deben estar ahí donde no llegan los analógicos, pero todo lo que se pueda hacer mediante el uso del propio cuerpo y los sentidos debería considerarse prioritario, y no solo en la educación infantil. Por ejemplo, podemos ver virtualmente las fases de la luna en una pantalla o incluso con tecnología 3D, pero también podríamos hacer una simulación con bolas de navidad. A mí me parece que este último es un aprendizaje más significativo. Si bien puede parecer que tiro piedras contra mi propio tejado, la idea es que internet en la educación debe funcionar como una herramienta de apoyo más.