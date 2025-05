Primer día del juicio por el accidente de autocar con cinco muertos en Avilés: "Es una víctima más del accidente", dice la defensa del chófer

«Es inocente: es una víctima más del accidente», manifestó este lunes por la mañana el abogado Alberto Rendueles, que defiende los intereses del conductor del autobús que se estrelló contra un pilar en un tramo en obras de la autopista «Y» en Avilés el 3 de septiembre de 2018 y en el que fallecieron cinco personas (tres hombres de 78, 75 y 59 años y dos mujeres de 55 y 52 años) y 14 resultaron heridas. Habló con los periodistas antes de la primera jornada de la vista oral, que comenzó este lunes y se prolongará hasta el jueves, en la que el chófer prestará declaración en último lugar, previsiblemente el jueves. Hasta entonces desfilarán por el Palacio de Justicia testigos. Este lunesfueron diez, y para hoy están convocados diez más.

La defensa hizo, ya durante la vista, especial hincapié en la señalización de la carretera -entonces en obras y marcada por conos– y en que su cliente sí informó de su enfermedad a la mutua que hizo seguimiento de su baja médica hasta septiembre de 2016, como así reconoció el médico de la mutua.

Gonzalo Botas, abogado de la acusación particular, que solicita cinco años de cárcel para el conductor, hizo otra lectura del caso al finalizar la primera jornada del juicio: «Queda claro que el conductor tenía epilepsia y que trató de engañar a todo el mundo, que no contó a los médicos que tenían que valorarlo como apto o no apto su enfermedad y, por lo tanto, nadie sabía que él no podía conducir», recalcó Botas, y agregó: «Es él quien asume conducir cuando no debería estar conduciendo, porque no tenía las condiciones para ello».

Javier Díaz Dapena, que, como acusación particular, defiende los intereses de una lesionada en el accidente, manifestó por su parte: «Se están definiendo los interrogatorios, ha habido testimonios médicos que han aclarado muy bien el proceso». La Fiscalía pide para el chófer una pena de cuatro años de prisión, seis de retirada del carné de conducir y otros seis de inhabilitación para ejercer la profesión de conductor, así como el pago de indemnizaciones por más de 674.000 euros. Será la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés la que deberá dictar sentencia una vez oídas todas las partes.

Sí quedó en evidencia que el chófer de la compañía ALSA que se estrelló contra un pilar de la autopista «Y» en septiembre de 2018 sufría una epilepsia focal criptogénica; es decir, con etiología no demostrada por las técnicas habituales de laboratorio o neuroimagen, según explicó un neurólogo que en octubre de 2015 le atendió en consulta en el HUCA, en Oviedo. Consideró como causa posible del accidente de tráfico una crisis epiléptica, «pero no con una seguridad del cien por ciento». En el momento de ocurrir los hechos, el acusado, según el escrito inicial de calificación del Ministerio Fiscal, seguía tomando el tratamiento médicofarmacológico antiepiléptico para controlar la enfermedad y estaba advertido de que esa medicación podía afectar a su capacidad en la conducción.

Esta epilepsia focal criptogénica había sido diagnosticada en los primeros meses de 2015 por especialistas del Hospital San Agustín tras una crisis en su domicilio, y por la misma estuvo de baja entre 2015 y 2016, y así se lo hace saber a la mutua, según el médico responsable, que hace un seguimiento de la baja hasta febrero de 2016, que solicitó la alta voluntaria a una médica que ejercía como eventual por aquel entonces en el consultorio periférico de Candamo y que este lunes también prestó declaración en Avilés.

De seguido, en febrero de 2016, el conductor pasó el reconocimiento médico de la empresa: «Aporta informe del neurólogo, que especifica que es conductor de transporte y deja la puerta abierta a una revisión a los tres meses». La médica del servicio de prevención del grupo MGO le declara «apto especialmente sensible», a la espera de la citada revisión. En un segundo reconocimiento, en marzo de 2017 –no acudió a consulta al trimestre, precisó la médica– el conductor reconoció ante la misma doctora «que ya no tomaba medicación» para la epilepsia. Fue considerado apto para trabajar, y así se comunica a la empresa de transporte.

Un año más tarde, en abril del 2018, meses antes del accidente con cinco víctimas mortales y varios heridos, el conductor vuelve a ser declarado apto para conducir, en este caso por Cualtis, que carecía de informes previos del trabajador, según declaró este lunes el médico que le hizo el reconocimiento. «En abril de 2018 sé que es conductor. No tengo más información que la que menciona, y no menciona la epilepsia ni que consume medicamentos. De haber sabido que tomaba medicación habría solicitado informes y probablemente sería no apto para trabajar, pero lo primero sería tener un informe». El facultativo destacó que en la analítica de un reconocimiento médico rutinario no se detecta el consumo de fármacos para la epilepsia y que la etiqueta de «apto» para trabajar se otorga «en base a la exploración, las pruebas complementarias y la anamnesis».

Héroes en la carretera

En calidad de testigos también prestaron declaración este lunes cinco hombres que aquel 3 de septiembre de 2018 viajaban detrás del autocar en varios coches y que, en corrillos, a las puertas del Juzgado, fueron tildados de «héroes». Fueron los primeros en socorrer a las víctimas, también al conductor, al que le hicieron un torniquete y reconocieron «que estaba consciente» cuando se aproximaron al autobús. Sus conocimientos sanitarios les permitieron ayudar o rescatar a otras víctimas. Coincidieron en varias cosas, entre ellas que los conos que delimitaban las obras estaban descolados: «Como si pasara un tornado». Destacaron también el «ruido» que había «en el autobús»: «Hicimos peritaje de las víctimas, atendimos a las graves».

La Fiscalía imputa al acusado cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y doce delitos de lesiones por imprudencia grave. Hoy, segunda sesión de la vista.n