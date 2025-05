Rozalén, cantante: "Estoy aprendiendo mucho de esa faceta de actriz que me han propuesto"

Hace solo dos semanas, Rozalén estuvo en Asturias, en Gijón, con "Chavela, la última chamana". En agosto regresará, aunque a Luanco para participar en el festival "Luanco al Mar".

Tiene aquí, en Luanco, un concierto a mediados de agosto.

En el festival "Luanco al mar", sí.

¿Vendrá con "El abrazo"?

Iré con "El abrazo", que es el disco que saqué el año pasado. Estamos ahora con la traca final de este disco: hasta que acabe el año. Ya llegará el descanso el año que viene.

Porque no para de trabajar: el espectáculo "Chavela, la última chamana", escribir...

Lo cierto es que no, no estoy escribiendo, pero estoy con lo del teatro también: lo combino con la gira de mis discos. Esta semana pasada, de hecho, hemos retomado la gira, y llevo como todo el año haciendo lo del teatro de Chavela, que estuve el otro día en el Jovellanos, dos días, en Gijón. Entonces este año estoy aprendiendo mucho de esa faceta de actriz que me han propuesto y ahora, pues eso, este verano y otoño voy haciendo las dos cosas, pero no, no, escribir, yo no paro de escribir porque es mi vía de escape, pero no estoy escribiendo canciones.

O sea, que para el próximo disco habrá que esperar todavía un ratín.

Para el próximo disco sí, habrá que esperar. Habrá que esperar un ratín. A ver qué pasa. Pero primero hay que descansar, ¿no? Porque una si no vive, no canta. Entonces eso, ya me tocará replantearme muchas cosas el año que viene.

Su relación con Asturias ya es eterna, ¿no?

Tengo que empadronarme ya en muchos lugares. Es verdad que con Asturias me han pasado cosas muy fuertes desde hace mucho tiempo. Mi gran padrino musical para mí es Víctor Manuel, porque cuando me llevó, creo que fue en el 2014, en el cincuenta aniversario suyo, claro, a mí no me conocía nadie.

¿Y dónde cantó?

Dos días en San Mateo. Se grabó un DVD: "50 años no es nada". Y es que, claro, estaban todos mis maestros ahí. O sea, estaba Serrat, Aute, Gran Wyoming, los "Estopa". Bueno, allí, de hecho, a mí me presentó Marisa Valle Roso: éramos como las dos jovenzuelas. Estaba también Soleá Morente. Y ahí, yo me acuerdo de que cuando Víctor Manuel me presentó, dijo: "Quédense con este nombre, con Rozalén, que no es un ave de paso, ella ha venido para quedarse". Imagínese, claro, eso es mi primera vez en Asturias. O sea, fue como entrar por la puerta gigante. Y a raíz de eso, pues claro, yo hice como mucho vínculo con muchos más. Y desde ese momento, pues eso, con Marisa, después de "el amor profundo" con Rodrigo Cuevas, no sé, muchas cosas que he ido haciendo allí, de visitas, es muy guay. Creo que no es un amor solo mío, que muchísima gente está muy enamorada de Asturias con razones de peso.

Inauguró La Benéfica con Rodrigo Cuevas.

Yo ese día sentí que estaba viviendo un momento muy histórico, ¿no? Porque encima cuando sabes un poco de dónde viene todo eso, bueno, creo que el año que viene va a ser el del centenario. Y además, como tenemos esa parte de sentimiento parecido, aunque claro, salvando las distancias, pues en mi sierra, en Letur, y ellos ahí en Piloña, en Infiestu, bueno, pues ese amor por lo rural, cada vez que vamos cumpliendo años, el darnos cuenta que la calidad de vida es muy diferente en un medio rural. Bueno, yo ese día me sentí, pues eso, una privilegiada de estar viviendo algo así.

Y que la cultura no tiene que ir al Wizink Center solamente, ¿no?

No, claro, por supuesto que en las grandes ciudades siempre hay grandes eventos, pero yo soy partidaria de que en los lugares chicos, para que la gente también pueda vivir eventos de este tipo, ¿no? Y mira, el otro día estuve, cuando estuve ahí en Gijón, justo era otro aniversario, en la Benéfica, que me dijeron que había un súper cabaret, o sea, es que me parece tan… Es que, claro, pasan cosas muy fuertes. Y eso pues le da tanta vida a los lugares que es una pasada. Es una suerte que tengáis algo así. Y a ver, pues eso, a ver si hacemos red de tantos lugares diferentes, de toda España, de municipios así chiquiticos, en los que nos apoyemos unos a otros, y haya una red rural de eventos de este tipo, que alimenten al alma.

El otro día le dieron un premio en la Universidad de Castilla-La Mancha, con la UME.

Yo nunca había visto cómo se trabajaba en una emergencia, ¿no? Y aprendí tanto... O sea, entendí tanto de cómo se manejan los militares en una cosa así, que, bueno, si no es por la UME, si no es por los chavales que en mi pueblo se la jugaron para encontrar los cuerpos, porque es un entorno superdifícil. O sea, imagínese, se encontraron cadáveres a 15 kilómetros de pueblos, en montaña pura. Letur está en la montaña de Albacete.

n