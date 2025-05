El influencer gastronómico más famoso de España corona al "mejor restaurante de Avilés": "Trabajan muy bien"

El contenido relacionado con la gastronomía es uno de los que más adeptos tiene en redes sociales. Por eso, cada vez es más habitual que muchos "influencers" se dediquen a hacer reseñas gastronómicas sobre su experiencia en restaurantes. Uno de los más reputados de España es Pablo Cabezali, más conocido en la red como @cenandoconpablo.

Pese a tener su residencia en Madrid, Cabezali viaja con asiduidad a Asturias, ya que ha reconocido en múltiples ocasiones ser un enamorado de los paisajes y la gastronomía de la región. Por eso, no es raro que un porcentaje importante del contenido que cuelga en sus redes sociales esté rodado en el Principado.

Uno de los últimos que ha posteado tiene como protagonista a un restaurante de Avilés, el que el propio Cabezali cataloga como "el mejor" de la ciudad. Durante el vídeo, en el que Cabezali compartió mesa con July, nombre "artístico" de Joaquín Martínez Vega, polifacético avilesino que también ha acabado por convertirse en en "gastroinfluencer" cuando -como él mismo ha reconocido- trataba de hacerse famoso con la música, con el que Cabezali ha rodado en numerosas ocasiones.

En el restaurante avilesino ambos se pegan un auténtico homenaje. "¿Traes la cartera? Porque hoy vamos a comer bien, pero vamos a pagar bien", advierte antes de sentarse a comer July, en alusión a que esperaba una cuenta alta tras la comida. Los influencers comieron salpicón -"me gusta a mí que sigue con la esencia del salpicón y el gusto a encurtido del vinagre, me parece excelente", afirmó Cabezali-; huevos rotos con atún rojo y trufa -"muy rico"- pixín con trufa negra, espárragos, croquetas, tartar de ternera, rodaballo y tres poestres: flan de huevo, torrija y tiramisú, que elaboran con los célebres barquillos de Pelayo.

Aunque predominaron absolutamente los elogios, y Cabezali dijo durante la comida que "ya estoy reservando para volver", hubo dos momentos de ligera crítica. Uno, con el pixín con trufa negra, que como dijo el influencer llegó sin la trufa; y otro con una serie de aperitivos que les sirvieron en la mesa, que desde la casa aseguraron que servían a todos los comensales, pero que July desmintió: "Me dijo todo el mundo que no, que ni de coña, que a nadie le sacan nada".

Pero por lo demás, el nivel de la comida, como dijo el propio Cabezali, fue "sensacional". "Alejandro y su equipo hacen un muy buen trabajo", aplaudió el influencer, antes de pagar una cuenta que ascendió a 230,50 euros.

El restaurante no es otro que El Pandora, ubicado en la calle San Bernardo bajo los mandos de Alejandro Villa a los fogones. Desde el año 2021 este establecimiento es el único de Avilés recomendado por la guía Michelin. "Una casa familiar que enamora por su propuesta culinaria, de base tradicional pero con sugerentes toques de modernidad que demuestran cómo el hijo, Alejandro Villa, ha tomado el testigo tras los fogones. El servicio a la carta, donde no faltan grandes clásicos como el Steak tartar de solomillo o los Callos guisados con chorizo y jamón, se completa con un buen apartado de sugerencias de mercado (los grandes protagonistas son los pescados adquiridos en las lonjas cercanas) y un menú degustación que varía casi a diario. Si hace bueno no lo dudes y... ¡pide mesa en su encantadora terraza escalonada!", describe la prestigiosa publicación.