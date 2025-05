Juanjo Fernández (IU): "La relación con Podemos se fue tensando progresivamente"

Izquierda Unida (IU) de Avilés celebra esta tarde su VIII Asamblea, convocada con el lema "Avilés tien Izquierda" y en el que se analizará la gestión realizada los últimos cuatro años, de los que dos fueron en la oposición y los dos últimos en el gobierno local. Una situación que en el informe político y de gestión analiza la dirección con duras críticas al que fue su socio, Podemos.

"En la oposición, el balance fue globalmente positivo, en tanto que los dos años que llevamos de presencia en el gobierno de Avilés han estado plagados de todo tipo de desencuentros", afirma el coordinador de IU de Avilés, Juanjo Fernández, en el informe de gestión.

Y no ahorra argumentos en la explicación. Asegura que "lamentablemente, por motivos no estrictamente políticos, tras la formación del gobierno de unidad progresista en Avilés, las relaciones con Podemos se fueron tensando progresivamente, y pese a que desde IU forzamos un cambio en la portavocía del grupo para intentar corregir el mal ambiente", no fue posible.

Es más, añade que "las diferencias en la gestión del día a día del gobierno habían llevado a nuestras relaciones con Podemos a un punto de no retorno. Pese a ello, por responsabilidad, adoptamos la estrategia de silenciar unos conflictos internos cuya difusión, lejos de contribuir a solucionarlos, sólo serviría para desacreditar ante la ciudadanía la capacidad de la izquierda para entenderse y para minar la credibilidad del gobierno de Avilés".

Juanjo Fernández relata también los motivos de la ruptura con Podemos una vez que IU apoyó la remodelación del gobierno local "atendiendo a las reiteradas críticas ciudadanas por la poco acertada gestión del área de Festejos". Y califica esa remodelación de "oportuna y razonable" pese a las consecuencias.

El coordinador de IU de Avilés, que seguirá en el cargo otros cuatro años, relata también las diferencias con el PSOE, ahora su único socio en el gobierno local, y como han conseguido negociar y llegar a acuerdos.

En clave interna, en IU de Avilés se han superado las divisiones internas, y "todas las decisiones políticas y estratégicas, incluso las más delicadas se han ido adoptando con el apoyo mayoritario de la militancia".