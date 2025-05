Juicio del accidente del autocar de la "Y": "¿Sabes que no puedes conducir autobuses?", le preguntó el médico al acusado

La Guardia Civil puso ayer sobre la mesa tres posibles causas del accidente del autobús del 3 de septiembre de 2018. Sin embargo, su apuesta principal fue doble: un despiste fruto del sueño o de una patología. "Había una tercera opción de naturaleza autolítica, pero lo descartamos de manera inmediata", dijeron los dos peritos de la Benemérita que declararon ayer en la tercera sesión del juicio por el accidente del Alsa en la "Y".

Los dos agentes desentrañaron paso a paso la tragedia que terminó segando la vida de cinco personas y causando lesiones a otras catorce: recorrido del vehículo, naturaleza de las vallas, ausencia de elementos de seguridad...

Los agentes centraron su investigación en "la patología". Uno de los dos agentes, el que tomó notas de la declaración del conductor, desveló: "No recordaba lo que había pasado, me dijo que había estado de baja. Le pregunté si era epiléptico, aseguró que no, que lo que tenía era una irritación cerebral. No soy médico", apostilló. Sin embargo, poco después quedó constatado que el conductor había sufrido un ataque de epilepsia. Fue en 2015 (su esposa, el martes, declaró que los médicos le habían dicho que por "un ataque sólo" no se le podía considerar epiléptico).

Las consecuencias de este ataque de epilepsia son la madre del cordero en la causa que se está viendo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés. El médico neurólogo –médico adjunto en el Hospital Universitario Central de Asturias en su momento, hoy jubilado– que atendió al conductor en las distintas revisiones explicó que el diagnóstico con que llegó a sus manos –del Hospital San Agustín– era "epilepsia criptogenética". Explicó –también lo hizo un perito que, asimismo, declaró ayer, aunque por la parte del acusado– que "criptogenética" quiere decir "origen desconocido".

El neurólogo relató la colección de pruebas que realizó para confirmar la enfermedad (escáneres, resonancias, análisis de privación de sueño...) "Conocía el diagnóstico, lo que significaba, sus restricciones. Sin embargo, no quería creer que por culpa de un sólo episodio epiléptico tuviera que cambiar su plan de vida", continuó el neurólogo. La esposa del conductor había dicho que "era feliz trabajando". Unos meses después de la primera consulta, en la primera revisión –poco antes del accidente–, el conductor le dijo al médico que "seguía su tratamiento" y también le dijo que estaba conduciendo. "¿Sabes que no puedes conducir autobuses? No recuerdo si le pregunté también si su empresa o su mutua sabía de su ataque. ‘Sí, sí, lo saben todo’, me dijo", señaló el médico.

Tanto el neurólogo como el perito de parte confirmaron que tras un ataque hay que esperar un año para volver a conducir un coche particular y diez si lo que se quiere es conducir un autobús. "¿Y qué sucede si no se cumplen estos plazos?", preguntó uno de los acusadores al perito de parte. "Esto", señaló el perito con la mano al acusado sentado en el banquillo. "El tratamiento antiepiléptico no es para curar es para evitar que se repitan", aclaró el neurólogo.

El perito que la defensa llevó a la sala confesó que había examinado al acusado en 2024. Recalcó que el conductor no tenía que haber sido declarado "apto" para trabajar porque no lo era. Sin embargo, una de las mutuas lo certificó. "Hay tres valoraciones: apto, no apto y apto con limitaciones. Las limitaciones en este caso es la conducción. La empresa le podía poner en un puesto acorde con su enfermedad: vendiendo billetes, en el departamento de tráfico..."

Mantuvo una polémica con los abogados acusadores: dijo que lo que sucedió el 3 de septiembre de 2018 podía responder a una crisis vasovagal (pérdida de conocimiento temporal) provocada por estrés laboral, pérdida de sueño, hipoglucemia o migraña. "¿Y un ataque de epilepsia?" El perito de parte eludió una respuesta clara, con lo que el tono de la declaración creció hasta el punto de que el propio acusado–que ha guardado silencio escrupuloso durante las tres jornadas– dijera: "¿Cómo voy a poder dormir después del accidente, sin pierna, con las muertos". La jueza, entonces, tuvo que limar asperezas y le recordó al acusado que su momento para hablar era "al final de la vista" [esta mañana].

Vanessa Gutiérrez, una de las hijas de Begoña Miranda –muerta en el accidente –, declaró a los periodistas que cubren el juicio: "Nosotros no sentamos a nadie en el banquillo de los acusados, fue la fiscalía. No tenemos ningún tipo de interés de que el conductor sea el culpable". Y añadió: "Nos sentimos derrotados por su victimismo. No hemos dicho una palabra porque ni siquiera nos consideramos víctimas, la víctima de verdad fue nuestra madre, que ya no está".