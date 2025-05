Llarina González sustituye a Agustín Medina como secretaria de organización de IU de Avilés

Cambios en la organización de Izquierda Unida Avilés. Llarina González sustituirá a Agustín Medina como secretaria de organización. Así se anunció ayer en la VIII Asamblea local del partido. Con este movimiento, la formación quiere liberar de trabajo al concejal de Servicios Sociales, por un lado, e impulsar el trabajo en la calle y el contacto con el tejido social local por el otro. En la reunión de ayer, en la que también estuvo presente el coordinador general de IU Asturias y consejero Ovidio Zapico, participó también una delegación del Partido Comunista de Asturias, que vuelve a estar dispuesto a reintegrarse en el seno de IU 22 años después.

"Agustín es vicealcalde y tiene muchas responsabilidades tras la salida de Podemos del gobierno local. Necesitamos una secretaría de organización que se dedique a impulsar la organización y trabajar en la calle", explicó Juanjo Fernández, coordinador de IU Avilés, tras una asamblea que, en palabras del propio Fernández, "transcurrió con unidad y tranquilidad". "Es la mejor de las noticias, porque siempre fuimos una formación muy convulsa. Este cambio se agradece", afirma el líder de la agrupación local de IU, único candidato en las primarias de la formación avilesina celebrada hace un par de semanas.

Además de en un clima pacífico, la asamblea, que llevó por lema "Avilés tien Izquierda", transcurrió con la presencia de una delegación del Partido Comunista de Asturias. "Su integración es una muy buena noticia. Llevamos tiempo de trabajo conjunto y compartiendo espacios y actividades políticas en la ciudad, y coincidimos en que es el momento de trabajar para recuperar la unidad", afirmó Fernández, que señaló que la división entre comunistas e IU "es un caso único en la región".

Asimismo, en la asamblea celebrada ayer, se aprobaron dos resoluciones por unanimidad. Una sobre industria, para reivindicar la necesidad del horno eléctrico para ArcelorMittal y el horno float en Saint-Gobain; y también para pedir que se solucionen los problemas que están surgiendo en Windar, así como que se avance en su inversión en los antiguos terrenos de Alcoa.

La otra, en defensa de la universidad pública y contra la llegada de la Universidad Nebrija a Avilés. "No queremos que la educación superior se convierta en un negocio, y por eso desde IU de Asturias estamos comprometidos en esa batalla, junto a la plataforma universitaria", explicó Fernández.

En el acto estuvo presente el coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. "Manifestó su satisfacción por el clima de trabajo que tenemos y porque seamos capaces de rentabilizar nuestro trabajo en el gobierno y garantizar el programa", afirmó Fernández, tras la asamblea.

Sobre la situación actual de IU en el gobierno local tras la fractura con Podemos, Fernández dijo que "miramos hacia adelante". "No podemos hacer política por el retrovisor. Nosotros estuvimos diez años trabajando con toda la ilusión y la voluntad política para conseguir la unidad en la izquierda. La ruptura fue como fue, traumática, porque detrás había muchos esfuerzos, energías, trabajo y generosidad, por eso las heridas todavía no están cerradas y no podemos pensar en lo que sucederá en dos años, de cara a las próximas elecciones", manifestó el coordinador local de IU que, eso sí, reiteró, como viene haciendo su formación desde febrero, que "seguimos tendiendo la mano para trabajar porque la izquierda siga siendo mayoritaria en la ciudad".