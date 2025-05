Los organizadores de La Grapa se plantan: "Es imposible organizarlo sin 15.000 euros"

La que sería la décima edición de La Grapa Black Music Festival los próximos 1 y 2 de agosto en la ciudad va camino de suspenderse o, al menos, de no poder celebrarse en las condiciones que estaba planteada. ¿La razón? Que la financiación garantizada por la anterior concejala de Festejos, Sara Retuerto, se ha visto reducida, según los organizadores, en 15.000 euros, el importe resultante de detraer el IVA a la cantidad de 85.305 euros que por escrito les había asegurado la edil de Podemos que tendrían para esta edición . "Se plasmó por escrito y ahora está todo encallado", sostienen desde la organización. Cuando la nueva edil de Festejos, Yolanda Alonso, asumió el mando del área le pidieron una reunión para confirmar que todo discurría según los cauces previstos, pero hasta después de las fiestas de El Bollo no se produjo el encuentro. En esa cita se les comunicó que la cantidad de 85.305 euros se consideraba con IVA incluido, es decir, que dispondrían de 70.500. "Para nosotros es imposible asumir esa diferencia de 15.000 euros. Ya estaba todo organizado con la primera partida, también tenemos trabajadores implicados. Nosotros no confirmamos una banda si no tenemos todo cerrado", añaden los responsables de La Grapa Black Music Festival. "Nos es imposible organizarlo así, haremos una reclamación por los daños que nos causa", agregan al tiempo que lamentan la "inseguridad" con la que se les hace trabajar para un evento de acceso gratuito que forma parte de la programación estival de la ciudad desde hace una década. "No aceptaremos", advierten sobre las explicaciones recibidas hasta la fecha.

El Festival La Grapa está entre los cinco mejores de España y los quince del mundo dedicados a la música negra, el soul, el blues, el funk, afrobeat, R&B o jazz. De ahí que cada año congregue a más público tanto asturiano como llegado de otros puntos del país. El acceso a todos los conciertos es libre y gratuito. Y estaba previsto que la nueva edición, ahora en el aire a cuenta de la ayuda municipal, se celebrara en el parque del Muelle.