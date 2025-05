Ramón Langa: "Te encuentras situaciones en la vida real más absurdas que en un escenario"

Me parece que "Seis personajes en busca de autor" es la obra que todo el mundo quiere hacer: teatro dentro del teatro elevado a la séptima potencia.

Pues sí, eso es lo que se comenta de siempre. No sé si ya se ha convertido en un tópico, pero efectivamente es una obra que todo el mundo quiere hacer porque no deja de ser un clásico dentro de que es una obra moderna, aunque se escribió hace 100 años. No deja de ser teatro dentro del teatro: es como está definida la función desde siempre, ¿no? Y el público en esta función, concretamente, también parece que está dentro de la trama sin necesidad de estarlo, por supuesto. No se compromete a nadie, pero sí que parece que es algo que está pasando. O sea, no es una función al uso para alguien que va a ver un drama, una comedia, una de género. No, no, no. Es como si estuviera ocurriendo algo delante de tus ojos que está pasando cuando estás en la calle.

Porque usted es el Padre, ¿no?

Yo hago el padre de la familia.

El padre de la familia que llega, ¿no?

Exactamente. Somos la familia que llegamos para que alguien nos represente porque estamos escritos, pero no estamos representados. Entonces estamos como sin realizar y estamos desesperados porque una compañía de teatro profesional nos represente y podamos liberarnos y realizarnos. Ese es un poquito la trama de la función.

Este es casi un argumento de ciencia ficción ¿no?

Bueno, sí, sí. Bueno, puede ser ciencia ficción, sí. Somos unos personajes que se han escapado del libreto y quieren que les interpreten porque el autor no los pudo llevar al escenario en su día o no quiso o lo que sea. Y sí, bueno, puede parecer ciencia ficción teniendo en cuenta que las cosas que pasan a la familia pueden parecer irreales, pero no son irreales. Es decir, cuentan cosas que les puede pasar a cualquiera en la vida real. Lo que pasa es que como está contado desde un punto de vista que son personajes ficticios, pues puede parecer que es ficción. Pero luego es que al final, lo bonito de esto es que la ficción se confunde con la realidad y la realidad, con la ficción. De modo y manera que no sabes ya quién es ficción y quién es realidad, ¿verdad?

¿Desde cuándo conoce esta obra?

Cuando era estudiante porque lógicamente es una de las funciones que se estudian cuando estudias teatro. Son de esas funciones imprescindibles del teatro, ¿no? Aunque ya se considera un clásico, no deja de ser, en cierta medida, teatro contemporáneo, ¿verdad? De hecho, es teatro del absurdo. Pero que el teatro del absurdo, como dicen los estudiosos del absurdo, es el reflejo de la misma vida real. Es decir, te encuentras situaciones en la vida real que son mucho más absurdas de lo que puedas ver en un escenario.

En cien años se ha versionado muchas veces: en los años noventa, Miguel Narros sin ir más lejos. ¿Cómo se aguanta esto?

Las cosas que se han hecho antes, lógicamente, siempre te sirven de referencia. Es lógico decir que los clásicos se han hecho mil veces y se volverán a hacer. Yo he visto "El alcalde de Zalamea" por varias compañías. He visto "La vida es sueño" por varias compañías en diferentes épocas de mi vida. Y siempre te aporta algo nuevo, pero realmente son cosas que yo creo que se hacen porque no se pueden dejar de no hacer. Porque son cosas que son recordatorios de la misma vida y el teatro no deja de ser más un reflejo de la misma vida. Lo que se trata es de no copiar o imitar cosas que se han hecho, sino de ser fiel a un texto y darle una emoción diferente o una visión diferente siendo completamente fiel al texto de Luigi Pirandello.

Es que me llamaba la atención porque Nuria Gallardo estaba en aquella versión de Miguel Narros.

Claro, exactamente. Estaba en la de Miguel Narros, pero ella hacía La Hija. En aquella época ella hacía La Hija y ahora hace La Madre. Está estupenda, es un personaje dramático maravilloso y está estupenda, sí, sí, sí. Es decir, yo por ejemplo recuerdo que yo puedo hacer mañana El capitán que hice en "El Alcalde de Zalamea" y, a lo mejor, años más tarde haré el propio alcalde.

Cambiando de tema, ¿cómo ve la jubilación de Bruce Willis?

Como una faena porque yo me lo pasaba fenómeno doblando a Bruce Willis. Y es una pena porque es un actor al que yo le cogí mucho cariño y, bueno, porque es un actor que era un actor muy bueno en las cosas que hacía, era un tío cojonudo, hizo cosas muy, muy interesantes. Léase "El sexto sentido", léase "Doce monos", léase...

John McClane, vamos.

John McClane era fantástico. Acuérdese de la última película, aquella que era "El último Boy Scout", que era una película absolutamente fascinante. Es una pena porque, claro, como yo he doblado a Bruce Willis desde que empezó en "Luz de Luna" hasta que se ha retirado, pues te quedas un poquito así, como he dicho, con esa, joder... sobre todo con esa pena por él porque es un actor con una proyección internacional maravillosa.