El conductor del autobús en el juicio por el accidente en la "Y": "Prefiero estar muerto que vivir como lo hago"

"Prefiero estar muerto que vivir como lo hago". Esto fue parte de lo que dijo ayer el conductor del autobús siniestrado el 3 de septiembre de 2018 a la entrada de la "Y" por Avilés. Lo otro que dijo fue ratificar lo que había respondido a las partes representadas durante el interrogatorio que protagonizó ayer por la mañana –la cuarta y última jornada del juicio por el accidente del autobús: cinco muertos, catorce lesionados– en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés. Y esa ratificación fue por el camino de afirmar que dos neurólogos, un médico prevencionista y la sustituta de cabecera en Candamo mentían y él no.

"En ningún momento oculté a nadie la información: todos los servicios médicos y empresas de prevención eran totalmente conocedoras de lo que tengo", aseguró el conductor justo al final del juicio, en la puerta del palacio de Justicia de Avilés. "No digo que mientan: la médica de cabecera dijo: ‘Bueno, es que yo no lo recuerdo muy bien a lo mejor fue él quien me pidió el alta voluntaria’. Mentira. Del neurólogo tengo muchos informes, él sólo habla de palabra. Precisamente, el día 4, al día siguiente del accidente, entró en el historial médico mío y lo modificó", aseguró . "¿Y qué modificó?" "No tengo ni idea, pero quedó huella", recalcó.

El punto de vista del acusado del accidente del autobús distó mucho del de los hermanos Gutiérrez –los hijos de Begoña Miranda, muerta en el accidente de la "Y"–: "Yo no tengo que salvarme de nada, yo no estoy ahí sentada como acusada. Le acabo de escuchar decir que entiende que le deseemos la muerte. No le deseamos la muerte, ni mucho menos. Deseamos que se haga justicia. Ojalá que lo que dijo el guardia civil fuera mentira, que lo que dijeron los dos neurólogos fuera mentira, que todos dijeran mentiras, pero es que parece que no entiende que esa gente no tiene ningún interés en contar ningún tipo de mentira: sólo vienen a un juicio al que les han llamado como testigos", recalcó la heredera de una de las cinco víctimas mortales del siniestro. "Él lo que quiere, viviendo a diez kilómetros de nosotros, es que él sea la víctima y que nosotros agachemos la cabeza". Y añadió: "Si algo me enseñó mi madre es a actuar. Si alguien te está echando a trabajar, di que no, que puedes matar a alguien".

Aquí, precisamente, es donde está la madre del cordero: en si el conductor, efectivamente, podía conducir o no. Y si no podía, por qué. El abogado Alberto Rey, que defiende los intereses de Ana Pilar Tuya, la única víctima mortal del accidente que todavía no ha cobrado la indemnización que le corresponde por parte de la compañía de seguros, aseguró: "El conductor nunca tuvo que haber conducido aquel autobús. Como conductor profesional tenía que haberse dado cuenta de que con esa dolencia podría causar daños a sus pasajeros", añadió el abogado acusador.

Alberto Rendueles, el letrado de la defensa lo que hizo fue hilar su línea argumental en el "adagio" clásico "In dubio pro reo", o sea, caso de duda, se beneficia el acusado. Y es que, cuando le tocó presentar sus conclusiones a los cuatro días de juicio –uno de los más importantes de Asturias en los últimos años– dijo: "Mis compañeros quieren meter en la cárcel a un hombre por una hipótesis, no por una certeza" (se refería a la de que el conductor hubiera tenido un episodio de epilepsia cuando conducía su autobús marca Setra, el que le llevaba de Cudillero a Gijón pasando por Soto del Barco –allí cogió a Begoña Miranda– y Avilés, que es donde terminó empotrado el vehículo.

Esa "hipótesis, no certeza" es que ni la forense a la que llamó la fiscal, ni los dos neurólogos que tomaron la palabra en el plenario, ni el prevencionista de la parte de la víctima, ni nadie, afirmó "con claridad" que lo que tuvo el conductor fue un ataque de epilepsia. "No lo puedo afirmar porque eso no se puede afirmar", había dicho el neurólogo que atendió al conductor desde la revisión de su primer ataque de epilepsia (en 2015). El abogado de la defensa comentó a este respecto: "Este médico ha actuado con rotunda falsedad". Y, luego de decir eso, apostilló: "Parece que el que tiene que saberlo todo es el acusado: tiene que saber de medicina, de derecho. Tiene que ser Superman". "Lo que tenía", añadió Rendueles, "fue una irritación en el cerebro".

Gonzalo Botas, el abogado de la familia Gutiérrez Miranda, resumió: "El conductor durante siete años ha estado revictimizando a las víctimas porque no dio ni un atisbo de arrepentimiento: jamás ha perdido perdón a nadie con lo cual esta presunta atenuante de arrepentimiento espontáneo no se produjo en ningún momento". Y añadió: "Él es el culpable porque es la persona que conduce y esa pregunta que hace sobre qué hubiera pasado si él no hubiera conducido. Pues, mira, no lo sé. Yo no conducía el autobús,pero la madre de mis clientes era su pasajera", recalcó el letrado. "Murió porque alguien no cumplió con sus obligaciones legales, porque alguien oculta, durante toda la tramitación, que él no puede conducir y, aún así, se aprovecha de los suficientes fallos en el sistema", continuó el letrado.

Botas buscó aclarar las dudas de Rendueles (nadie ha dicho de manera contante y sonante que lo que tuvo el conductor fue un ataque de epilepsia): "La epilepsia se ha convertido en un concepto jurídico: es compatible. Los médicos han informado que la epilepsia es plenamente compatible; es más, el propio guardia civil manifiesta que la rigidez [de la pierna] sólo se puede deber a eso. Este es un juicio de inferencia y se manifiesta de manera plena" destacó. "No hay un síntoma contrario a ese juicio de inferencia". Y esto de la inferencia se ve, según explicó Botas: "en los juicios en los que se juzga algo que sucedió, pero que no se sabe cómo pasó porque no estabas ahí". Y apostilló: "Tú pones todos los datos sobre la mesa y si todos apuntan a lo mismo es que la hipótesis es válida". La jueza del Número 2 es la que tiene ahora la última palabra.