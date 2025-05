La muerte de Pablo González Artime en el accidente de Coaña, "una burla del destino": "Había dejado esa empresa, y volvió porque le gustaba el proyecto en el que perdió la vida"

“Era el número uno en lo suyo. No hay en todo Asturias un ganadero de leche que no lo conociera y que no lo quisiera”. La ganadería asturiana está de luto por el fallecimiento de Pablo González Artime. Gozoniego de 46 años, este instalador de equipos de ordeño encontró la muerte este jueves en el colapso de la nave agrícola de Coaña. “Estaba muy emocionado con el proyecto, porque iba a ser la primera granja de mil vacas de leche de Asturias, y mira, al final acabó muriendo allí”, explican sus allegados tras conocer una noticia, la de su fallecimiento, que este jueves corrió como la pólvora por el mundillo del campo asturiano, en el que también es muy conocida y reputada su familia, que regenta la popular explotación de La Llonguera, en La Ren. “Nadie se explica qué puede haber pasado. Tenemos un disgusto tremendo”, lamentaban.

Pablo González Artime nació y se crio en La Ren, entre las vacas de la explotación familiar. Vio a su padre viajar a Holanda o Irlanda para conocer de primera mano los últimos avances en las explotaciones ganaderas punteras del continente, y él heredó esa inquietud. Por eso, cuando acabó la educación obligatoria, se matriculó en una FP de Frío y Calor. “Era la formación perfecta para un chaval que amaba las vacas”, afirma con rotundidad Luis Álvarez, vecino de toda la vida del fallecido, al frente de la también muy conocida empresa de servicios agrícolas Roluda.

Y fue tan perfecta, que Álvarez no duda en asegurar que Pablo González Artime se convirtió en “el mejor técnico de todo Asturias”. “Como lo había visto toda la vida, sabía perfectamente lo que perdía un ganadero por tener un minuto las máquinas paradas. Él, además, solía hacer guardias, y atendía averías en fines de semana. Priorizaba hacer bien su trabajo y ayudar al ganadero por encima de las prisas y de todo lo demás. Y tenía recursos para todo. Era como MacGyver. Si faltaba una pieza, con unas bridas y un chicle buscaba una solución para que ese ganadero pudiese trabajar”, destaca.

El fallecido había desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en la empresa GEA, una de las compañías líder en el sector de los sistemas de ordeño automático, hasta que hace aproximadamente un año se había cambiado de empresa, a Alfa Laval, en La Caridad, la otra gran firma líder del sector. “Pero hace cosa de un mes y medio le llamaron de nuevo de GEA, y decidió volver. Y ahora mira, ha tenido la mala suerte de fallecer en un accidente”, lamenta Álvarez.

Uno de los motivos por los que Pablo González Artime decidió regresar a su antigua empresa era, precisamente, llevar a cabo el proyecto de Coaña. “Estaba loco con el proyecto. Era la primera sala de ordeño de Asturias para mil vacas lecheras y estaba que no callaba con ese tema”, recuerda su amigo, de lo que considera algo así como "una burla del destino".

Ahora, Álvarez se pregunta qué es lo que pudo pasar para que a Pablo González Artime le pillase el derrumbe de la estructura. “Él no debía estar ahí. A un técnico de ordeño no le puede ni tocar una vaca, ¿cómo iba a estar ahí? No tiene sentido. Tienen que investigarlo”, clama tras la pérdida de su amigo.

El fallecido era el mayor de tres hermanos, todos ellos también muy conocidos en el sector ganadero asturiano. El segundo trabajaba en una empresa de transformación de acero con base en Cancienes (Corvera), “aunque también sigue muy ligado a la explotación familiar”; y el tercero, Juan José, es quien se ha quedado al frente de la explotación. “Son una familia muy reputada en el sector, porque siempre han innovado mucho. Tuvieron mucho éxito por unas máquinas de venta de leche fresca que instalaron en algunos puntos, como el centro comercial Parque Astur”, recuerda Álvarez, que afirma que esa inquietud y amor por el ganado también lo heredó el malogrado Pablo González. “Era un incondicional de la genética y de la mejora del ganado”, apunta.

Desde la Unión Rural Asturiana hicieron público en la tarde del jueves un comunicado de condolencia. “Desde URA queremos mostrar nuestro más profundo pesar por lo sucedido hoy en Coaña, donde varias personas ligadas al sector han perdido la vida en un accidente en una nave en construcción. Queremos especialmente mandar nuestro apoyo y afecto a nuestro compañero Juan José González Artime (Ganadería La Llonguera), una de las personas más activas en las movilizaciones del sector ganadero del año 2024, cuyo hermano ha sido uno de los trabajadores que ha perdido la vida”, han dejado escrito.

Aunque nacido en Gozón, Pablo González Artime, que estaba casado con Verónica, “su novia de toda la vida”, natural de Monteana (Gijón) y deja una hija, Valeria, de 11 años, residía en Gijón. “Era un gran padre de familia, siempre pendiente de los suyos”, recuerdan sus amigos, que todavía no dan crédito de la catástrofe: “Es increíble que le haya podido pasar algo así”.