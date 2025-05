El músico Ignacio Prego: "La música clásica debe ser accesible para todo el mundo"

Llega a Avilés con las "Suites francesas" de Bach, sobre quien nunca ha escatimado elogios. ¿Qué significan este compositor y estas obras para usted?

A Bach le he dedicado la mayor parte de mi carrera. He hecho cuatro grabaciones dedicadas a Bach, incluidas las "Suites Francesas". Es un compositor que estudié desde pequeño, desde muy niño, y es la razón por la que me he dedicado a la música, soy muy devoto suyo. Una de las "Suite Francesas" fue de las primeras obras que toqué, la segunda concretamente, con apenas diez años. Es un ciclo de seis "suites", de las que tocaré tres en este concierto. Son unas obras de la mitad de etapa de Bach que compuso en la primera mitad del siglo XVII y que tienen un equilibrio espacial entre la tradición barroca y los nuevos tiempos más galantes. Son unas piezas mucho más ligeras de escuchar que otras obras suyas y es un tipo de música que para el oyente es mucho más accesible. Merece la pena verla en directo.

¿Qué le ha aportado Bach a su formación como músico?

Bach es inabarcable. Tiene tal dimensión que la sensación es que cuanto más lo estudies, más quieres estudiarlo porque se abren más y más ventanas de conocimiento y no son nunca suficientes. Es lo más bonito de él, siempre descubres cosas nuevas porque su nivel de genialidad es inabarcable. Me ha proporcionado mucha felicidad y siempre vuelo a él cuando estoy cansado de un tipo de repertorio concreto. Con él nunca me canso.

Los últimos años se han impulsado muchas iniciativas para acercarla a la sociedad. ¿Podemos decir que está en auge?

Tenemos que desmitificar la música clásica. Es un término muy alto. Efectivamente, vive unos tiempos de auge y gran afición, con muchos festivales y conciertos. Muchos jóvenes están creando grupos y se están formando tanto fuera como dentro de España. Realmente, la música antigua hay que tenerla como lo que es: la música de una época. Debe ser accesible a todo el mundo. La gente piensa que es muy complicada, pero cuando acuden a un concierto lo disfrutan y lo ven más cercano de lo que piensan. Hay que quitarle la vitola de seriedad y complejidad y hacerla más accesible. Me encanta presentar los conciertos y hablar con el público para hacerles ver que hay maneras de disfrutar la música más allá de escucharla.

Usted fue uno de los jóvenes talentos de la música clásica en España. ¿Cómo ve ahora mismo la formación de las nuevas generaciones?

Ahora mismo la educación musical, a nivel internacional, es el más alto que se ha visto nunca. El grado de perfeccionismo y calidad de enseñanza es incomparable a la de hace 50 años. La democratización de esta enseñanza ha permitido que hoy día vayamos a universidades y conservatorios de Europa y Estados Unidos y nos encontremos a chavales de 20 años que son impresionantes. En España, a modo de crítica y como profesor del Conservatorio Superior de Atocha, tenemos pendiente asemejarnos más a los conservatorios europeos a la hora de flexibilizar los currículos y llevar a cabo una modernización para hallar una nueva manera de contratación de profesores. Es la asignatura pendiente. Los conservatorios de Grado Medio permiten que muchos niños tengan acceso a la enseñanza musical y estamos entre los líderes en muchos aspectos, pero la enseñanza superior, salvo excepciones, tiene que ponerse las pilas.

Su carrera profesional ha estado muy vinculado a Estados Unidos, con giras desde hace más de diez años. ¿Cómo estamos en España en comparación?

De hecho, me fui a Estados Unidos mucho antes, hace dos décadas, en 2004, y después viví once años allí. Me formé y fui profesor en la Universidad de Yale antes de volver a Europa tras casarme y tener un hijo. Mi experiencia allí me ha llevado a considerar que tenemos muchas cosas que copiar. Hay un grado de flexibilidad a la hora de contratar en el mundo entero con maestros alemanes, coreanos y rusos sin mirar si tienen un título concreto. Es algo que entiendo al formar parte como músico y docente, pero también creo que tenemos que abrir los ojos y lograr tener una mentalidad más internacional.