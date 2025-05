La ciudad, volcada con el Real Avilés: "Va a ser un día histórico"

"¿Cómo nos vamos a perder un día como esté? Va a ser algo histórico, no podíamos faltar", afirman, con contundencia, Santi López y Laura González. Ellos, como gran parte de la ciudad, estarán hoy a partir de las 20 horas en el Suárez Puerta. Toda la ciudad está volcada para que el Avilés pueda conseguir su ascenso a Primera Federación, algo que "daría una vida a la ciudad que nadie todavía imagina". "Iremos pronto, para recibir a los jugadores, que sepan que estamos con ellos", coincide la pareja.

José Llamazares y José Luis Fontán. | MARA VILLAMUZA

Nacho González, Eduardo Calvo, Rubén Enol y Pablo López toman algo en la plaza de Abastos antes de engalanarse para la final. "Confiamos a muerte en ellos", coinciden los amigos, que los cuatro estarán en el Suárez Puerta. "Está muy de cara la eliminatoria, pero no nos podemos confiar. Va a ser un partido de sufrir, algun susto nos van a dar fijo", apuntan los avilesinos.

Por la izquierda, Nacho González, Eduardo Calvo, Rubén Enol y Pablo López.

A pocos metros está tomándose un café Sofía Aldama, que reconoce no ser muy asidua del Suárez Puerta, pero no se quiere perder un momento como el de hoy. "Hace doce años que no me paso por el estadio, pero para una final como esta hay que ir sí o sí. Va a ser increíble", señala la avilesina, que cree que el ambiente que se vivirá hoy "va a ser de película". "Ahora solo queda que lo rematen, para que haya una buena celebración", apunta.

Olaya Barragranda, Adrián Ruiz, Candela Castellano, Miguel Ángel Alvarez y Adrian Díaz.

Uno de los grandes templos del fútbol en Avilés es el ‘Kfe de José’, donde se vivirá por todo lo alto la final por el ascenso. "Esperemos que consiguen el ascenso y que todo vaya bien. No va a ser un partido fácil, el Rayo Majadahonda no tiene nada que perder, pero la confianza en este equipo es máxima", señala el hostelero, en cuyo bar se podrá ver el encuentro para aquellos que no hayan conseguido entrada para la final.

"A las 12.30 ya hemos quedado todas, para ir a comer. Hoy echamos el día fuera de casa, la ocasión lo merece", coincide el grupo formado por José Ramón Barros, Toñi Ruiz, Aurora González, Laura Barros e Isabel Morilla. Parte de ellos estuvo haciendo colas para estar en tierras madrileñas hace una semana y ahora confían en cosechar un resultado parecido en el Suárez Puerta. "Hay que confiar. En la ida hicieron un gran partido, así que hoy tiene que ser algo parecido. Que no cundan los nervios y lo puedan resolver lo antes posible, para no llevarnos un susto", señalan.

"Este equipo se ha repuesto a todo durante la temporada: lesiones, sanciones, momentos de controversia... Ahora toca que toda la historia de este año se cierre de la mejor manera posible", subraya Alex Muñiz, que irá al encuentro con su abuelo, "el que me llevaba de pequeño a ver los partidos del Avilés". "Va a ser un partido histórico, quiero vivirlo con toda mi familia. Nos acordaremos de ese momento durante muchos años", asegura el avilesino.

Otro de los que lleva mucho tiempo sin ir al Suárez Puerta es Laura Sánchez. "No soy muy futbolera, pero con el equipo de la ciudad hay que ir a muerte. Seguro que lo acaban consiguiendo", vaticina la avilesina, que reconoce que le ha tenido que pedir la camiseta del Avilés a su hermano. "El sigue mucho al equipo, así que me tengo que aprovechar. Hoy se lo va a pasar en grande, espero que podamos celebrar el ascenso juntos", sentencia.