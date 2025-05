La metáfora de moscas y abejas que encendió a IU

Bloqueo a los presupuestos de Castrillón. El pleno de la Corporación no logró sacar adelante este viernes los presupuestos municipales presentados por el PP, en el gobierno local, que se quedó solo en la defensa de su propuesta económica con sus ocho votos, frente a la negativa de los diez concejales del PSOE e IU, y la abstención de los dos ediles de Vox. Se da la circunstancia de que uno de los nueve concejales del PP, Gustavo Prieto, está de baja y no ha acudido a la sesión ordinaria del pleno municipal. Es el mismo edil al que le fueron retiradas las competencias como responsable del área de Urbanismo en el mes de abril. "A pesar del bloqueo, vamos a seguir trabajando y que el tiempo y nuestros vecinos juzguen nuestras decisiones", planteó al regidor, Eloy Alonso, ya en la recta final de una sesión plenaria que se alargó algo más de 5 horas, tensa por momentos, y marcada por el debate económico.

"Fue un año muy complicado", resumió la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, a modo de balance de 2024, si bien defendió que se mejoró en capítulos como el de fiestas. Reprochó, eso sí, que en el último año y medio, desde que se hizo la petición de mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, no hubieran obtenido respuesta "para explicar por qué se han reducido las partidas autonómicas para el municipio".

El gobierno local había planteado un presupuesto para este año con un volumen global de 26.838.846 euros, algo más de medio millón de euros por encima de las cuentas del ejercicio 2024, que se cifró en 26.267.206 euros. Y la propuesta económica incluía una partida de inversiones para abordar proyectos como la adecuación de instalaciones deportivas o el adecentamiento del paseo marítimo. Pero no salió adelante.

El alcalde, Eloy Alonso, dirigiéndose a los grupos de la oposición dijo que no aprobar el presupuesto no era un castigo al gobierno local, sino a todas aquellas personas que desde la Administración habían puesto todo su esfuerzo para que las cuentas salieran adelante y era también un castigo, enfatizó, para los vecinos que esperaban mejoras en sus parroquias. "Esto no es un campo de batalla partidista, los vecinos esperan soluciones y no enfrentamiento".

Pero enfrentamiento hubo en la sesión plenaria, sobre todo, cuando los grupos de IU, PSOE y el propio gobierno, del PP, defendían cifras diferentes de inversiones, tras las informaciones publicadas por este diario. "El gobierno miente", defendió Yasmina Triguero, quien se quejó agriamente que no se midiesen de la misma manera los tiempos de los portavoces de la oposición y el turno de palabra del Alcalde. "Es antidemocrático", espetó antes de reprochar "la falta de trabajo del equipo de gobierno" que evidenciaban las cuentas que ayer tumbó el Pleno. La exalcaldesa y portavoz de IU argumentó que su voto sería negativo por ser el presupuesto "contrario a los intereses de los ciudadanos de Castrillón y porque el gobierno que los presenta no negocia".

En el mismo punto de la falta de negociación insistieron desde la filas del PSOE y Vox. Desde las filas del PSOE, Iván López Reguero ironizó con que 2024 había sido para Castrillón "el año del baile agarrao y el datáfono". También aludió al "estrangulamiento" al que se sometió a las asociaciones de vecinos, para las que no hubo subvenciones y que se hubiera aminorado "una barbaridad" el gasto social.

El portavoz de Vox, Rafael González Gallego, definió el proyecto de las cuentas para 2025 "de dudosa ejecución". Las mismas cifras fueron puestas en duda por el resto de grupos.

Sin presupuesto, Ayuntamiento de Castrillón llevará una modificación presupuestaria de 1,5 millones a un pleno extraordinario el próximo 9 de junio para la ejecución de actuaciones previstas para este ejercicio que no están contempladas en el presupuesto prorrogado de 2024 o cuentan con una consignación insuficiente. De los 1.563.723 euros, 638.613 euros corresponderían a un suplemento de crédito con cargo al remanente y 925.110 euros, a un crédito extraordinario que se detraerá de otras partidas.

El Partido Socialista logró ayer el apoyó unánime de todos los grupos de la Corporación castrillonense para reclamar a Aena "la restitución inmediata del servicio de ambulancia permanente en el Aeropuerto de Asturias, por considerarlo un recurso esencial para garantizar la seguridad sanitaria de trabajadores, usuarios y pasajeros". Hubo discusión, eso sí, para lograr el mismo asentimiento en el punto en el que se respaldaban las "gestiones del Gobierno del Principado y su Presidente Adrián Barbón" para defender servicio públicos esenciales en infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto, pues varios grupos pidieron retirar la mención al jefe del ejecutivo regional. Donde no hubo lugar a dudas fue en que el acuerdo tomado ayer por el Pleno se trasladara a Aena, al Ministerio de Transportes, al Gobierno del Principado y a los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado. El PSOE de Castrillón entiende que la retirada de la ambulancia "no es solo una regresión en términos de seguridad, sino también una incoherencia para la evolución del propio Aeropuerto".

Un metáfora que alude a las personas que son como moscas o como abejas encendió la chispa de desacuerdo entre el Alcalde de Castrillón, Eloy Alonso y la portavoz de IU, Yasmina Triguero. El regidor aprovechó una de sus intervenciones para señalar cómo existen personas que son como moscas, a las que no les importa lo bueno que sea el lugar donde estén, siempre buscan la forma de encontrar la parte más desagradable, negativa o problemática. "Buscan la suciedad y la hallan", remarcó. Y, por otro lado, dijo, están las personas que son como abejas, aquellas que, sin importar lo difícil o desagradable que sea el lugar, buscan la forma de encontrar la belleza. Fue entonces, en pleno debate sobre la conveniencia o no del plan económico-financiero que llevaba el gobierno al Pleno cuando la portavoz de IU espetó: "Vamos a ser una mosca cojonera". Y la réplica no se hizo esperar: "Mosca cojonera no, hablé de moscas", apostilló el Alcalde. Triguero defendió que "son tan necesarias las moscas como las abejas". A lo que el Alcalde respondió: "Una abeja no va a perder el tiempo haciendo ver a la mosca que la miel es mejor que mierda".