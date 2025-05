"Póker" de oro que lleva a Corvera a la cima

Cuatro medallas de oro, dos de plata y varios cuartos, quintos y sextos puestos. Esos son los resultados con los que el club Asturias Dragón Boat regresó a Corvera el pasado fin de semana tras su participación en el 6.º Festival Internacional de Barco Dragón, una modalidad piragüística nacida en China hace más de 2.000 años y que poco a poco está ganando más adeptos en el norte de la península. El equipo corverano, que pronto soplará diez velas desde su fundación, se ha convertido en un "matagigantes", puesto que con apenas presupuesto y sin patrocinadores, ha logrado plantar cara a algunos de los mejores equipos del panorama internacional, lo que les ha supuesto recibir una invitación para un campeonato internacional en Qatar.

Los éxitos deportivos, pese a que los integrantes se caracterizan por "querer ganar hasta a las chapas", no es lo más importante, sino promover valores como el esfuerzo, la superación personal y, por encima de todo, fomentar una vida adulta saludable. "Ha sido una absoluta sorpresa para los integrantes. Competir contra los mejores de Europa es algo muy complicado teniendo en cuenta que no tenemos patrocinadores", declaró Adolfo Alonso, presidente y uno de los más de 40 integrantes del Asturias Dragón Boat, tras el festival internacional de Barcelona. Tal y como expresó Alonso, la experiencia "fue chocante" debido a la diferencia de nivel con sus rivales, la cual no impidió que los corveranos lograsen ganar el pulso en esta modalidad en auge en el Cantábrico. "Fue difícil de digerir para algunos que los ‘abueletes’ les ganasen", bromeó el presidente y entrenador, que explicó que el club está compuesto por hombres y mujeres de todas las edades, pero que compitieron, además de en la sénior, en la Premier masculina, femenina y mixta, las de mayor exigencia, con un resultado más que positivo: dos oros y dos campeonatos de Europa en la masculina y mixta, y una plata y subcampeonato de Europa en la femenina. Estas victorias, además, les permiten poder acudir a nuevos festivales de aún mayor prestigio. Y todo sin patrocinadores. "Para un club desconocido no está nada mal", confesó Alonso, que hizo un llamamiento para atraer a empresas interesadas en patrocinar el club, de forma que algunas necesidades sean más llevaderos.

"Cada poco hay que comprar ropa y viajar, por lo que al no tener patrocinadores, toca asumir los costes", señaló el presidente, que destacó la dificultad de encontrar empresas en España para que pongan dinero "por un deporte minoritario". Por el momento, el club, que roza la década de historia y que previamente ya compitió en España como selección asturiana, mantiene su alianza con la Federación de Piragüismo de Asturias, la cual aporta recursos para los entrenamientos y competiciones.

"Los resultados son buenos, pero para nosotros, lo importante es que nos hagamos mayores con la mejor calidad de vida posible", abundó Alonso, quien reconoció que "no nos gusta perder ni a las chapas" pese a ser conscientes de que "nuestras mejores versiones se quedaron atrás, a los 25 años". Sin embargo, la edad no es impedimento "para darlo todo". "La clave y la filosofía de este club es el colectivo, la fuerza del grupo", recalcó. Por delante, el club ya mira a junio y julio, meses en los que participarán en un festival femenino de mujeres con cáncer de mama en Valladolid y en el Campeonato de España y Valencia.