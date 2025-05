Rafa Ponzo: más de siete mil kilómetros para ver al Avilés

Aunque ha tenido un gran recorrido por el mundo del fútbol, defendiendo las elásticas de equipos como el Girona o el Tenerife, Rafa Ponzo siempre tendrá un hueco en su corazón para Asturias. De hecho, su hijo reside en Gijón y el aún mantiene un piso en Oviedo, de su etapa jugando en el equipo carbayón. Aunque vive en Venezuela, no ha dudado en coger un avión para estar presente en un fin de semana que puede ser histórico para el fútbol asturiano. "No podía perderme unos partidos tan importantes", reconoce el exportero del Avilés, que hoy estará en el Suárez Puerta para ver la final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda.

"Tenía en la agenda todo el tema del play-off del Avilés y el final de temporada del Oviedo: no me lo quería perder. Además, aproveché para estar con mi hijo. He jugado en los dos equipos, que menos que asistir a esos dos partidazos", explica el exguardameta, cuya etapa como futbolista en Asturias arrancó en el Siero y que, posteriormente, defendió la portería del Navarro, por aquel entonces filial del Avilés. No olvida el momento en el que debutó con la zamarra blanquiazul. "Fue en Copa Federación, en el campo del Noja. Perdimos 3-1, pero ese día paré dos penaltis", recuerda.

Ahora, promete animar como el que más desde la grada para que su exequipo cumpla con su ansiado objetivo. "Por lo que he leído lo tiene bastante encaminado. El Rayo Majadahonda es uno de los mejores visitantes de toda España, no va a ser un partido sencillo, pero tienen que aprovechar la ventaja", opina el excancerbero, que cree que el ascenso puede ser "un impulso muy grande para la ciudad". Él, además, estuvo presente en varios ascensos y recuerda esos momentos como "algo muy especial". "Ver el campo lleno es motivación pura", afirma.

Tras su visita al Suárez Puerta pasará por el Tartiere para ver a su Oviedo. Cree que el ascenso directo "es complicado, porque no depende de sí mismo". "Tiene que haber una carambola, pero en el fútbol siempre hay resultados raros. Nunca se sabe", vaticina Ponzo, que confiesa que esperaba ver antes al Oviedo en Primera División y lamenta que el "año pasado les faltó nada para conseguirlo". "Este año, si acaban entrando en el play-off, tienen el factor campo a favor, que puede marcar la diferencia. La temporada pasada les vía ante el Eibar y el ambiente fue increíble", señala el venezolano, que, como curiosidad, compartió vestuario con Paunovic en el Tenerife. "Hace tiempo que no hablo con él. Cuando yo le conocí era una persona increíble, super educado, y aunque ahora sea entrenador me imagino que seguirá igual", sentencia Ponzo, que espera poder bendecir a sus dos exequipos para que consigan sus propósitos.