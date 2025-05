El taxi, convencido de que el Avilés logrará la carrera por el ascenso

"¿Sabes lo que sería un ascenso de Avilés?". La pregunta es de Ramón Aramburu, taxista que lleva más de 30 años acumulando kilómetros bajo el asiento, y no necesita respuesta. Aun así, él mismo la contesta. "Sería atraer mucha más gente, y eso siempre es mucho trabajo", afirma el avilesino, que como sus compañeros de sector, confía en que los blanquiazules escalen hoy al tercer peldaño del fútbol español.

"Quedan 90 minutos y tienen que darlo todo, porque hay que subir", prosigue Aramburu, convencido de que el Real Avilés remachará la eliminatoria, a la que llega con dos tantos de ventaja.

Lo mismo opina Gabriel Bajo, quien también destaca que en las carreras "se habla mucho" del fútbol. "La gente lo comenta. Es un tema que está en la calle", afirma el chófer, desde la parada de Fernández Balsera.

Y no solo es algo que se comente, a juicio de los profesionales del taxi, sino que "la gente está volcada". "Se nota, y el campo va a estar lleno. No hubo más que ver las colas que había para conseguir entrada", agrega Aramburu, quien no tiene dudas de que el año que viene el Real Avilés será equipo de Primera Federación.