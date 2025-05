El vaper, puerta de entrada de los jóvenes al tabaquismo: el 18,% lo ha probado

"Los vapeadores tiene colores, luces y son más atractivos, pero son igualmente malos". Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los estudiantes de 2.º de la ESO del colegio Reina Adosinda de Pravia. Y así lo plasmaron en un vídeo en el que desvelan "las trampas que la industria del tabaco pone a los más jóvenes". El trabajo fue presentado ayer en el Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Ésta fue una de las actividades organizadas por el Principado para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, en una jornada en la que la consejería de Salud también presentó la actualización de los nuevos materiales disponibles para ayudar desde Atención Primaria a los pacientes que quieren dejar de fumar: "Ahora hay unos productos en el mercado que no había hace diez años, así que necesitábamos ponerlo todo al día".

Estudiantes del Reina Adosinda, en el Centro de Servicios Universitarios. | MARA VILLAMUZA

Paula Pérez y María Martínez, alumnas del Reina Adosinda de Pravia, formaron parte del equipo que rodó el vídeo en el que los estudiantes revelan los peligros de los vapeadores. "Hace que lo veas como algo que no es malo, porque tiene luces, colores, formas y sabores atractivos, pero no es así. Son peligrosos", coinciden las estudiantes, sobre un vídeo "con el que también quisimos conciencia de lo perjudicial que es el tabaco, no solo para el propio fumador, sino también para su entorno".

Esa intención de disfrazar el peligro de artículos como los vapeadores, es una de las principales preocupaciones de la consejería de Salud. "La gente tiene que entender que no son juguetes o un gadget, aunque sepan a fresa o maracuyá. Tienen un montón de aditivos, de metales pesados y son cancerígenos. Lo que intenta la industria es eso, meter la nicotina escondida", advierte Inmaculada García, responsable del programa de tabaquismo de la consejería de Salud.

A ojos de la experta, ese "disfraz" de apariencia inocua de los vapeadores es uno de los motivos que hace que el consumo en jóvenes haya aumentado en los últimos dos años. "Pasamos de un 9 por ciento hace dos años, a un 18,5 por ciento", apunta.

Precisamente, para alertar de estos peligros y tratar de ayudar a luchar contra el tabaquismo, la consejería de Salud ha actualizado la guía de abordaje del tabaquismo, un documento con el que pretende reforzar el conocimiento y las habilidades del personal sanitario sobre estrategias y recomendaciones para ayudar a aquellos pacientes que quieren dejar de fumar y una guía para facilitar a los pacientes estrategias que les hagan pasar del cigarrillo o del vapeador. "Son breves y fáciles de entender", destaca García, quien resalta que las cifras de fumadores que logran dejar el vicio es cada vez mayor: "Eso demuestra que estamos en la buena dirección".