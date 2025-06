Apoteósico recibimiento del Real Avilés en el Ayuntamiento: "Significa mucho lo que habéis logrado"

Pasaban cinco minutos de las doce de la mañana cuando el autobús del Real Avilés hacia entrada en plaza de España. Los jugadores, algunos con gafas de sol, la camiseta de la celebración de anoche y con la voz rota de lo que se presumía había sido un gran festejo, hicieron entrada en el Ayuntamiento repartiendo abrazos a partes iguales a la Alcaldesa, Mariví Monteserin, y al concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. De fondo, en la plaza se escuchaba, entre los gritos de la afición, el ' We are the champions". Porque la ciudad de Avilés se siente campeona y orgullosa del ascenso de su equipo a Primera Federación.

Se cantó tambien el himno del Avilés durante la espera, que se hizo larga para quienes esperaban en El Parche. Pero por fin llegaron y las bufandas giraban como locas para recibir a los jugadores que han hecho posible el sueño de ver al equipo en primera.

Ya en dentro del Ayuntamiento, el primero en tomar la palabra en la recepción municipal fue el capitán Natalio quien llamó a sus compañeros a "estar entre los grandes de Asturias, porque Aviles es una ciudad impresionante".

Cuando Javi Rozada se acercó al microfono en el salón de recepciones del ayuntamiento le escuchaba su padre, Isidro Fernandez Rozada. "Este club tiene que ir hacia el fútbol profesional siendo responsables y trabajdores", aseguró.

La alcaldesa, por su parte, aseguró que el de este domingo es el reconocimiento de la ciudad a una gran victoria. "Significa mucho para Avilés lo que habéis logrado", confesaba.

Chapuzón de gloria en la fuente

"Es una alegría después de tantos años esperándolo, una noticia que traerá mucha alegría a la ciudad". Elvira Mollano lo tenía claro, una vez logrado el ascenso del Real Avilés tras una goleada "espectacular" contra el Rayo Majadahonda (4-0), la villa soltó toda su euforia tras el encuentro en la fuente de la avenida Constitución, donde cientos de blanquiazules se reunieron para celebrar con la plantilla.

Una vez el árbitro anunció el fin del encuentro, los focos se centraron en la rotonda, donde a cuentagotas, la afición comenzó a hacer acto de presencia. "Ha sido algo muy efusivo e intenso, un gran logro que por fin celebramos después de tantos años", declararon Margarita Carrero, Claudia Sanjurjo y Adriana Menéndez, unas de las primeras en llegar a una fuente en la que todos querían adentrarse. "Venimos a bañarnos. Si nos dejan, entramos de cabeza", confesó un eufórico Ignacio López que llegó junto a su familia y amigos.

También en familia llegaron Yamilé Álvarez y Andrés Moreno, junto a Mateo, su hijo, un "talismán" que siempre que acude al Román Suárez Puerta "celebramos la victoria". Poco a poco, todo abarrotado. Las bufandas y las bengalas hicieron acto de presencia para colorear una noche mágica y "larga" en la villa del Adelantado.