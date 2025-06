Avilés se rinde a sus jugadores, que marcan un nuevo reto: "Ahora hay que llevar al equipo a Segunda"

"Aunque la noche ha sido larga queremos haceros un reconocimiento, como ciudad, por esta victoria tan importante". Así arrancó Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, la multitudinaria recepción que se vivió ayer en el Parche. Más de medio centenar de personas se dieron cita para arropar a su equipo tras conseguir el ascenso a Primera Federación. Aunque los jugadores no habían dormido demasiado, el baño de masas despertó hasta a los más adormilados, que entraron e el autobús a la plaza de España mientras de fondo sonaba un épico "We are the champions", en los altavoces. "Es increíble, me quedo sin palabras", confesó Diego Baeza desde el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde le esperaba toda la Corporación. "Cuando llegamos íbamos a Llanes y había que mirar para pagar el gasoil los jugadores y mira ahora. Habéis levantado a una ciudad que estaba dormida, lo hemos logrado", destacó el presidente del Avilés, quien aseguró que el de este sábado "es el primer paso para pensar en los siguientes". "El lunes [por hoy] empezaremos ya a pensar en la próxima temporada", anunció.

EN IMÁGENES: Así fue el recibimiento de los jugadores del Real Avilés en el Ayuntamiento /

Natalio, capitán del Avilés, tomó la palabra para agradecer tanto a sus compañeros de equipo como al cuerpo técnico su labor durante estos meses, "muy duros", reconoció. "Nos hemos sobrepuesto a muchas adversidades, en los momentos difíciles nos hemos unido hasta conseguir hace una fiesta histórica", indicó el delantero, que tiró de sus recuerdos como blanquiazul. "Ver esto (por la multitud que esperaba en El Parche) cuando llegué al Avilés era imposible. Éramos cien personas en el estadio. Diego me explicó el proyecto y, aunque al principio no creía mucho, lo hemos conseguido", contó el valenciano, quien se puso como reto "llevar al equipo a Segunda, que es lo que esta ciudad se merece". Natalio protagonizó uno de los momentos más emotivos a la hora de agradecer el apoyo de su mujer, "la que siempre ha estado a mi lado y ha confiado en mí", dijo con la voz entrecortada.

Con franqueza habló Javi Rozada: "Aunque desde fuera parezca fácil, este año ha sido una montaña rusa. Estoy muy orgulloso y muy contento por lo que hemos hecho. No nos hemos caído, cuando peor estuvimos sacamos fuerzas para ir para arriba", recordó el ovetense, quien tuvo palabras de cariño para la dirección deportiva. "Aunque tengamos nuestras guerras, tengo que agradecerle a [Diego] Baeza la oportunidad", apuntó el entrenador, que se mostró ambicioso. "Ahora hay que mirar para arriba, hacía el fútbol profesional", planteó. Tras el acto institucional volvió la locura blanquiazul. Con Soler como maestro de ceremonias, el Parche vibró con la presentación de cada uno de los jugadores que se asomaron por el balcón del Ayuntamiento antes de bajar a la plaza y, una vez más, fundirse con su gente. Ayer quedó demostrado que Avilés es muy blanquiazul.

Fernández Rozada: "Estoy muy orgulloso de Javi"

"Estoy muy emocionado, no me esperaba que hubiese tanto entusiasmo en la ciudad", reconoció ayer Isidro Fernández Rozada, padre de Javi Rozada, entrenador del Avilés. El histórico político no se quiso perder la celebración blanquiazul y, tras estar el pasado sábado en el césped del Suárez Puerta, quiso arropar a su hijo en la recepción en el Ayuntamiento, donde también pudo encontrarse con una veterana amiga de la política, Mariví Monteserín.

Estefanía Rodríguez, Isidro Fernández Rozada y Diego Baeza. / Mara Villamuza

"Estoy muy orgulloso de él, está haciendo que vibre Avilés y ojalá pueda seguir haciéndolo en el futuro, porque esta ciudad se lo merece", señaló el exsenador, quien destaca que el técnico "es muy exigente, un gran profesional y, aunque a veces genere un poco de controversia y riñamos un poco, tiene un gran corazón". Sobre todo lo vivido durante estos días en Avilés, ya sea con las 8.500 personas de la final del ascenso como con el recibimiento de ayer, Fernández Rozada puso en valor la unión entre "el club y los aficionados". "El pueblo de Avilés vive muy intensamente a su equipo, y tanto la plantilla como el cuerpo técnico han sabido encarnar ese sentimiento. Es algo que emociona a cualquiera", apuntó el asturiano, "verdaderamente emocionado" por todo lo que está generando el Avilés durante los últimos días. "No paro de ver a esta masa de aficionados cantando, saltado, y es algo que no se ve en muchos sitios. Estoy muy satisfecho de haber podido venir y disfrutarlo con Javi", sentenció.

Mecerreyes: "Esto es lo que llevo soñando desde que fiché por el Avilés"

Desde que acabó el encuentro ante el Rayo Majadahonda Javi Mecerreyes no ha soltado la bandera de Avilés que luce al cuello. "Es una sensación increíble", confesó el centrocampista, único avilesino de la plantilla que ha vivido con especial intensidad las últimas horas. "Lo del sábado es inolvidable. Ha sido una locura y un sueño. Esto es lo que llevo soñando desde el primer día que vine al equipo, quería subir al equipo de categoría y, aunque este año empezó mal, se demostró que la plantilla tiene un potencial enorme", explica el mediocentro. En su casa, explica, se están viviendo estos días "con muchísima ilusión". "Ver a todo Avilés es algo que suma mucho. Creo que la ciudad ha vuelto a despertar. Me alegra mucho ver a niños pequeños que ahora, después de esto, puedan tener la ilusión de querer jugar en el equipo de su ciudad. Eso es lo más importante", detalló el avilesino.

Mecerreyes, saliendo del Ayuntamiento. / Mara Villamuza

Aunque acaba contrato, Mecerreyes tiene claro, en lo que a él respecta, que quiere que su futuro siga vinculado a la disciplina blanquiazul. "Hemos dado el primer paso, que era importantísimo, para llevar al equipo al fútbol profesional. El objetivo es seguir creciendo, la propiedad es ambiciosa. Ojalá poder seguir, yo estaría encantado, aunque todavía me tengo que sentar a hablar con el club", afirmó Mecerreyes.