Los barrios con jóvenes implicados reviven las fiestas de verano en Avilés

El ritmo del verano va por barrios: en algunos rincones de Avilés habrá folixa, y de las grandes, gracias al trabajo desinteresado de asociaciones de vecinos o comisiones de festejos, algunas de nueva creación y que llevan al timón a jóvenes con ganas de revivir las fiestas. Es el caso de Villalegre, Versalles, La Luz o Miranda. En otros barrios, como el caso del Nodo, por ejemplo, han tirado la toalla: no habrá fiestas. Pero desde el colectivo vecinal se deja la puerta abierta a quien quiera coger el testigo de la romería.

En El Carbayedo la idea es continuar con las fiestas de San Roque, pero no está nada claro: "Hay idea de continuidad porque he perdido esperanza en la aparición de una comisión de festejos que se ocupe expresamente de las fiestas, que sigo creyendo que es lo necesario", aprecia Raúl Blanco, al frente de "Disfruta Carbayedo", colectivo que en 2023 colaboró con algún hostelero de la plaza en laorganización del barrio y en 2024 asumió la programación (con colaboración externas) de las fiestas de este barrio que es uno de los más poblados de la ciudad. A falta de semanas para San Roque, los del Carbayedo están centrados en la segunda edición de la "CarbaTapa" que arrancó el sábado. Y la asociación de vecinos "El Marapico" de Villalegre que lidera Patricia Leyva toma en unos días el relevo al ya iniciado calendario festivo de la comarca. Este colectivo vecinal mantiene no sin esfuerzo la "folixa" en el barrio. Habrá "Tekilazo" el 6 de junio, actuará "Waykas", el 7 y se mantiene el tradicional Rito del Beso el martes 10 de junio, entre otras muchas actividades. En La Luz también habrá fiestas, este año a cargo de un colectivo que debuta en gestión de folixas: "La Xungarosa" que preside Catia Borges. Serán los responsables de la organización de las fiestas del barrio, y ya tienen trabajo adelantado: el sábado, 28 de junio, contarán con Dani Parrando y su show "Goat" y, el jueves, con "Tekila". "Tenemos cartelazo este año", se felicitan.

En Miranda la nueva asociación de vecinos volverá a animar la parroquia: será del 25 al 27 de julio. La tradicional arrozada será el sábado, día 26. "Habrá música y fiesta los tres días", precisan.

Mantienen asimismo la programación los vecinos de Versalles, que dejan las fiestas en manos de la asociación sociocultural Comver que preside Aida Vázquez. Este año se celebrarán del 5 al 9 de septiembre y habrá, como novedad, un día más de verbena que en las últimas ediciones. "Mantenemos lo que funciona y añadimos sorpresas", explica Vázquez, que como la mayoría de colectivos que organizan fiestas en los barrios dependen de manos voluntarias y de las aportaciones de los comercios. "Hay muchas cosas que no se ven detrás de un verbena o una calle llena de atracciones, las fiestas requieren de una gestión y unos gastos que son de empresa de eventos", subraya.

En Llaranes la comisión de festejos (Cofella) está ahora inmersa en la organización, por ejemplo, de la foguera de San Juan. A falta de cerrar el programa, Aaron Macías avanza: "Tendremos a ‘Waykas’, ‘Finisterre’ y ‘Eleven’". En La Carriona la asociación de vecinos también prevé sacar adelante sus fiestas del 12 al 14 de septiembre. "Las dificultades son las de siempre: el tema de personal y económico. Cada vez cuesta más sacarlas adelante", precisa Francisco Mora.

"Mucho trabajo, poca gente"

Otros tienen menos suerte. Es el caso del Nodo, por ejemplo, que este año renuncia a la organización de las fiestas en el poblado de pescadores.. ¿La razón? "Mucho trabajo, poca gente". Así lo resume el presidente del colectivo vecinal, José Luis Rodríguez. Precisa: "Aquí (en el Nodo) no hay comisión de fiestas. Estos dos últimos años, como mucho esfuerzo y limitaciones, hemos podido sacarlas adelante desde la asociación, con unos resultados más que sobresalientes. Este año estoy apenado por no haber conseguido el apoyo de la gente joven, y pese a la colaboración de vecinos y empresas no afrontar el reto", señala el presidente del Nodo, que considera que quedarse sin fiestas es "dar un paso atrás" y anima a coger el testigo.

En Jardín de Cantos no habrá fiestas como tal, pero desde la asociación que preside Sergio Sanzo están trabajando en la programación estival. Este año habrá, como novedad, un campamento de verano para niños de 3 a 12 años que se prolongará del 1 de julio al 18 de agosto. "Organizaremos actividades, ginkanas y talleres destinados, principalmente, a las familias, para que los padres puedan conciliar durante el parón escolar veraniego", señalan. Los vecinos del centro agrupados en "Pedro Menéndez" prevén organizar fiestas, aunque para las suyas quedan meses: son en diciembre.