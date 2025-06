El peligroso hábito de naturalizar el consumo de drogas: "El descenso en la percepción del problema no debe confundirse con su desaparición", alertan expertos de Avilés

Alto y claro: los colectivos que trabajan en Asturias con personas que sufren algún tipo de adición han alzado la voz para advertir del aumento de la demanda de tratamientos relacionados, precisan, con la normalización del consumo de algunas drogas. “La demanda de atención por problemas de adicciones no deja de crecer, especialmente en perfiles cada vez más jóvenes. Además, la normalización de este consumo está latente en muchos ámbitos y nos preocupa especialmente el laboral”, señalan. Esta situación está llenando los recursos disponibles, y es por ello por lo que las entidades de UNAD en Asturias están trabajando activamente con la administración autonómica para buscar soluciones que permitan responder adecuadamente a esta creciente necesidad. Estos colectivos son, en concreto: el Centro Terapéutico de Adicciones RED, la Asociación de Amigos contra la Droga de Avilés, la Asociación para la Rehabilitación de Adicciones e Integración Social (ARAIS), la Asociación para la Ayuda a Drogodependientes Colectivo NACAI, y la Asociación Luar.

El objetivo de las entidades de la red UNAD es visibilizar una realidad que, a su juicio, no puede pasarse por alto. “Las adicciones siguen existiendo y evolucionando, y requieren de recursos adecuados, coordinación institucional y una apuesta firme por la prevención, la atención y la inclusión social”, han subrayado. Así, hacen un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para que no se baje la guardia. “El descenso en la percepción del problema no debe confundirse con su desaparición. Las adicciones siguen siendo una cuestión de salud pública que merece atención, sensibilidad y compromiso”, han sentenciado.

"Agenda cerrada"

En Avilés en concreto, donde desarrolla su trabajo Amigos Contra la Droga, a lo largo de 2024 se recibieron 130 demandas de tratamiento. “Va en aumento y la falta de recursos hacen que en ocasiones muchas de las personas interesadas tengan que pasar a listas de espera o incluso se encuentren con la situación de “agenda cerrada”. En total, las personas que recibieron tratamiento fueron 88 a lo largo del año pasado. El binomio predominante: alcohol más cocaína.

“Algo que desde la entidad nos alerta y que no tiene relación con nuestra intervención, pero sí nos dificulta la incorporación social de las personas usuarias y aumenta la demanda para comenzar tratamientos es el incremento que detectamos de consumo de sustancias en entornos muy cotidianos, como los laborales. Esto se debe la baja percepción del riesgo sobre uso de algunas drogas y a una normalización del consumo de sustancias que va en aumento, sobre todo de la cocaína y cannabis”, concluyen los especialistas, que alertan, una vez más, del peligroso hábito de naturalizar el consumo de drogas.