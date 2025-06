"Seguimos siendo mayoría de izquierdas aunque una de las tres fuerzas no esté en el gobierno"

¿Ya llegó la paz a Izquierda Unida?

Sí, llegó la paz a Izquierda Unida, sí. Hay que decir que Ovidio Zapico ha hecho un gran trabajo a nivel de Asturias en generar una dinámica de entendimiento en el seno de Izquierda Unida y desde Avilés nos hemos sumado muy gustosamente a ese proceso y ahora mismo en Izquierda Unida en Avilés hay una unidad política e ideológica como nunca hubo y una confianza interna entre los compañeros destacable. La verdad es que salimos de la asamblea de esta semana todos muy satisfechos por lo desacostumbrados: siempre hubo sus roces, sus desconfianzas.

Eso ya veía de la anterior asamblea.Bueno, pero por ejemplo la anterior... En su última asamblea no hubo dos candidaturas…

Sí las hubo, pero en la intimidad. Cada uno de los dos sectores aportó personas para conformar la asamblea.

Pero no hubo crisis...

No, no, pero bueno, todavía se mantenían las dos sensibilidades como, digamos, con una cierta distancia. En esta ocasión fui yo el que elaboré toda la lista. Por ejemplo, la gente de los sectores estaba en la dirección, se incorporó a la colegiada. Ahora mismo no hay divisiones en el seno de Izquierda Unida, lo que hay es una dinámica de trabajo unitaria muy satisfactoria porque la verdad que en estos momentos de ofensiva racional lo que tiene que hacer la izquierda es entenderse y colaborar y arrimar el hombro.

Y que haya vuelto el PCE, ¿cómo lo ve?

En esta dinámica de la que estamos hablando es una noticia muy satisfactoria para nosotros que los camaradas del Partido Comunista acudieran a la asamblea con una delegación oficial por primera vez en 22 años. Esto es fruto de un trabajo conjunto que viene de tiempo atrás, de entendimiento, de colaboración y ahora fructifica en que las dos organizaciones nos vamos a poner a trabajar para confluir. El lugar de los comunistas en Izquierda Unida. Avilés era el único municipio de Asturias donde el Partido Comunista no estaba dentro de Izquierda Unida. Después de aquella crisis que hubo en tiempos. Esta dinámica que le digo yo de entendimiento y de tender puentes que hemos practicado desde Izquierda Unida, también desde el Partido Comunista, era una asignatura pendiente que teníamos ahí y que a todos nos dolía porque yo creo que la inmensa mayoría de los afiliados tanto del PCE como de Izquierda Unida estamos de acuerdo en que tenemos que estar juntos y unir fuerzas porque la unidad hace la fuerza y porque la izquierda ahora mismo se juega mucho, se juega su futuro y hay que trabajar por nuestro proyecto político.

Va a ser raro trabajar sin la presión contraria dentro de la propia formación.

Una fuerza política como la nuestra en Avilés que se encuentra en una situación nueva en la que va a tener que mantener un perfil político propio frente al Partido Socialista, por un lado, y a Podemos por el otro, no lo va a tener fácil. Es una situación política complicada y nueva en la ciudad porque hasta ahora Podemos eran nuestros aliados no nuestros adversarios. No es una situación fácil. Evidentemente, abordar esa situación política nueva que hay en la ciudad ahora mismo desde la unidad y desde la confianza interna nos hace mucho más fuertes. Las divisiones siempre debilitan .

¿Cómo trabaja el grupo Cambia?

Estamos acostumbrados todos a ver películas de zombis, ¿verdad? ¿Qué le voy a contar a usted de los zombis? Ahora mismo Cambia Avilés es un zombi político: ni está muerto, ni está vivo. No está vivo porque los dos partidos lo queremos disolver y no está muerto porque por imperativo legal no se puede romper porque cualquier concejal que abandone ese grupo, aunque sea por mandato de su propia organización, se convertiría en un tránsfuga y perdería muchos de sus derechos políticos. Cambia Avilés es lo que es, un zombi político que se va a mantener.

O el grupo del gato de Schrödinger: la mitad en la oposición y la mitad en el gobierno. Sí, sí, sí . Hombre, con esa dificultad añadida.¿Quién es el portavoz?

El portavoz de Izquierda Unida es Agustín Medina y el portavoz de Podemos, David García. Nominalmente hay un portavoz de Cambia Avilés, pero es nominalmente. Todos sabemos que son dos proyectos políticos diferentes. A ver, realmente el problema no está tanto en convivir en Cambia Avilés porque estamos conviviendo ya con respeto mutuo y sin generarnos ningún tipo de problemas: compartimos grupo, compartimos secretaria, compartimos espacios. No está habiendo ningún problema, ni yo preveo que los vaya a hacer A ver, porque somos gente adulta y gente responsable y respetuosa. El problema que tiene la izquierda no es ese, el problema que tiene la izquierda es no ser capaz de entenderse en el Pleno: porque seguimos siendo mayoría en el Pleno e independientemente de que una de las tres fuerzas ya no esté en el gobierno, tenemos la obligación de entendernos para pactar los presupuestos.

¿Y cómo es posible que Podemos haya votado con el PP en los últimos dos plenos?

Eso lo tendrá que preguntar a Podemos. De todas formas, yo creo que hay cuestiones menores y cuestiones mayores. Evidentemente, el gobierno no va a intentar negociar los presupuestos con Vox. Nosotros estamos en minoría ahora igual que está el gobierno de Asturias y lo que está el gobierno de Madrid: tienes que negociar el presupuesto con las fuerzas políticas con las que tienes sintonía política y tienes posibilidades de llegar a un acuerdo no con quien su única labor, como está haciendo con la derecha en Avilés, es desgastar al gobierno para derrotarlo. Nuestra prioridad siempre va a ser conseguir que la mayoría de izquierdas que los avilesinos votaron en las urnas se traduzca en políticas progresistas en la ciudad. Podemos tiene a trabajar por una izquierda progresista. Luego van a ir votaciones que son puntuales, pero que no cuestionan o no enmiendan esta declaración de intenciones. Creo que la unidad política entre Vox, PP y Podemos es una quimera. Es imposible, no tiene sentido. Podemos está intentando construir su espacio político a nuestra izquierda: eso es totalmente incompatible con llegar a acuerdos con Vox. Eso no tiene sentido.

¿Es una buena idea para Izquierda Unida estar en el gobierno?

Sí, sí, estoy convencido de que, todos los partidos políticos quieren llevar a cabo sus proyectos. Nosotros no presentamos a las elecciones para llevar adelante nuestro programa político no para ser una organización testimonial. Como se cambian las cosas es en los gobiernos. Ahora mismo Izquierda Unida por primera vez en su historia forma parte del gobierno de España, del gobierno de Asturias y del gobierno de Avilés y yo creo que esa dinámica va a generar sinergias positivas para la ciudad.

