El arte urbano de Corvera se posiciona entre los mejores del mundo en el mes de mayo

El arte urbano está en auge. El rap, el skate y, sobre todo el graffiti, vivieron una época dorada entre los años noventa y principios de los 2000 en Estados Unidos que, con el paso de los años, se ha trasladado a Europa. Hoy día, en Asturias, es común ver trabajos de grafiteros anónimos como "Orbayu" en las calles de las localidades y también en zonas de complicado acceso en las carreteras. Tachado como vandalismo por algunos, otros ven en el grafiti una forma de expresión artística que puede ser una gran oportunidad para revitalizar espacios públicos, especialmente si se trata de entornos frecuentados por la población más joven. En ese sentido, "Poch", alias del graffitero corverano José, es uno de los referentes en el concejo, donde cuenta con numerosos trabajos en diferentes puntos del municipio. Lo que nació como hobbie en su adolescencia, a día de hoy le ha llevado a estar nominado, junto a otros 120 artistas, a Mejor Mural del Mundo en el mes de mayo por la entidad "Street Art Cities", cuyas votaciones están abiertas hasta el próximo martes 10 de junio.

"Yo no sabía que tenía fotos subidas a la web de trabajos hechos en La Bañeza y en Zamora. A raíz de eso, subí algunas fotos, entre ellas las de este mural, y fue cuando me nominaron a mejor mural del mes", declaró Poch, que destacó que "hay mucho nivel en el concurso" y que el trabajo realizado en Trasona fue fruto de su interés por descubrir nuevos estilos. "Yo soy de pintar letras, es lo que siempre me ha gustado y lo que más he hecho", aseguró el artista urbano, que además de grafitero, también ejerce como tatuador. En ese sentido, comentó que este nuevo estilo nació el año pasado, cuando le solicitaron hacer un mural con un coche Mustang empleando una técnica "muy en uso" que consiste en hacer símbolos, letras y números sobre las que posteriormente se encaja el dibujo para llevarlo a un gran formato.

"Empecé con un proyecto de una chica, pero que ahora se ha quedado un poco aparcado. Hablando con amigos, decidí que tenía que hacer algo diferente y tuve la ocasión de hacer esto, que es lo primero que acabé con este estilo", abundó Poch sobre su mural, compuesto por una mujer con un color de tez "aguamarina" y cabello rosado que cumple su objetivo de alejarse de la normalidad. "No quiero colores normales, sino buscar nuevas combinaciones", recalcó el grafitero.

Para hacer este trabajo, Poch dedicó unas doce horas repartidas entre varios días. Pero no sin esfuerzo, puesto que la elaboración del dibujo abarcó varios días en momentos libres para el artista, que bromeó con que la finalización se atrasó porque "un día vine y monté la escalera para nada porque necesitaba un color que no tenía y tuve que volver al día siguiente". Respecto a la obra, Poch explicó que el dibujo representa una situación de reflexión y encuentro con el arte.

Por otro lado, sobre la percepción que la sociedad tiene sobre los grafitis, Poch comentó que pese al paso del tiempo siguen cargando con el "estigma de vándalos", algo que en Corvera parece estar cambiando. Tal y como explicó, en el concejo ha realizado numerosos trabajos, como en la Lechera de Cancienes antes de su inauguración y bajo el túnel que conecta Trasona con Overo, así como talleres con los usuarios del CAI de Villalegre en las piscinas de Las Vegas. "Creo que tengo algo pintado en todos los coles, incluso en la escuela infantil", comentó Poch, para quien plasmar su arte en el concejo "es algo que me gusta porque es donde he crecido".