El director del Niemeyer, a los diputados regionales: "El Centro es un modelo de autofinanciación absoluto"

Carlos Cuadros Soto, que tomó posesión de su cargo como director general del Centro Niemeyer en septiembre de 2014, habló ayer, por primera vez, de su trabajo antes los diputados de la Junta General del Principado de Asturias. Y lo hizo "sinceramente" muy agradecido. Y, entre otras cosas, destacó que el complejo cultural avilesino "es una de las pocas instituciones públicas que tiene un nivel de autofinanciación que ronda el 30 por ciento". Y luego añadió: "Compare [se estaba dirigiendo al diputado Javier Jové, que es de Vox] con cualquier otra, de cualquier comunidad autónoma, y de esta misma también, a ver quién tiene un índice de autofinanciación con un presupuesto como el Niemeyer –unos 2,1 millones–, que consiga un nivel de autofinanciación de ese tipo".

Después de decir eso, Cuadros Soto pasó de puntillas por una pregunta que le hizo el diputado Adrián Pumares, que es el portavoz de Foro. La pregunta iba de si el Niemeyer se había "estancado" en la atracción de 200.000 espectadores. "El Niemeyer está lejos de cumplir aquel papel dinamizador que se prometió hace tiempo". Y pidió "un poco de reflexión sobre la capacidad del Niemeyer de atraer espectadores" (en dos años ha subido un 1,6 por ciento). Carlos Cuadros se limitó a decir: "El objetivo no es el incremento de estos datos numéricos". Sin embargo, esos datos numéricos son los que presenta en sus balances contables anuales (esos y las cifras de negocio).

La presencia de Carlos Cuadros Soto en la Junta General del Principado fue por iniciativa de José Luis Costillas, del portavoz de los populares en la comisión de Cultura (de él y de cinco diputados más). Y lo fue, entre otras cosas, para poder preguntar al gerente del Niemeyer: "Usted es el director gerente del Niemeyer, usted tiene un contrato por ello y creo que cobra un elevado salario –en torno a los 85.000 o 90.000 euros–. Según los estatutos, entre sus funciones, están la dirección, gestión y coordinación de las actividades a desarrollar por la fundación y también orientar, impulsar e inspeccionar los servicios dependientes de la fundación". Y añadió: "La asesoría jurídica usted la tiene externalizada, la programación de curadoría de cine usted la tiene externalizada, la programación de la curadoría de artes escénicas la tiene externalizada, la programación artística de fotografía también la tiene externalizada... Si usted tiene externalizada la asesoría jurídica y la dirección artística, para ganar ese sueldo, ¿qué es lo que hace?" Cuadros respondió que la fundación cuenta con siete empleados "y los mejores asesores externos".

Costillas y Cuadros se liaron sobre si los contratos negociados sin publicidad deben de dejar constancia de la negociación o no. Uno, el primero, leyó una serie artículos mientras que el otro explicaba: "Sabemos que la ley de contratos es muy compleja". O: "Algunas acusaciones no están basadas en conocimiento real de las leyes". Así quedaron sin explicar por qué el contrato de la asesora de fotografía presentó tres días antes de que abriera el expediente su oferta para hacerse con el contrato que estaba por salir. Cuadros sólo explicó que "la negociación con la titular había empezado en la última feria de Arco. ¿Sabe cuándo es la feria de Arco?"

Carlos Cuadros explicó que el "Centro Niemeyer es un centro multidisciplinar, es un ejemplo maravilloso del concepto de Casa de Cultura que desarrolló en Francia André Malraux en los años sesenta y que ojalá hubiera muchas en Avilés y ojalá hubiera muchas más en Asturias". Este Malraux fue Ministro de Cultura del General de Gaulle que impulsó una política de "descentralización" de la cultura. Todo esto se lo dijo a Pumares, que le preguntó por los programas dobles de cine y de teatro del Niemeyer y del Ayuntamiento de Avilés. Cuadros está convencido de que el camino que ha emprendido es el bueno: definió la programación cinematográfica del Niemeyer como "servicio público" y no como exhibición de películas.

Se sintió también "orgulloso" de haber promovido una programación cultural en defensa de la igualdad. Y puso ejemplos como las diez ediciones del festival LGTBI. O la exposición "On abortion"... Javier Jové, el diputado de Vox, lo llamó "basura ideológica" y apostilló: "Es que además, no van ni ellos". Acusó al director de gestionar un centro al servicio de "barbonato".

Tanto Izquierda Unida –Xabel Vegas– como PSOE –Noelia Macías– decidieron que era oportuno no preguntar al director que en once años no había acudido hasta ayer a la JGPA porque nadie le había llamado. El primero, sin embargo, aplaudió que el PP estuviera en contra de las "externalizaciones" de las tareas del Niemeyer.