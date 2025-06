"Lo comercial no quita valor a lo artístico, ayuda a hacerlo visible"

La pintora Natalia M. Falcó (Avilés, 1985) es capaz de compaginar profesión y vocación. Formada en mercadotecnia, y siendo también este ámbito donde desarrolla su profesión, desde hace más de cinco años se dedica también a la pintura, donde encuentra una catarsis emocional.

¿Cómo integra mercadotecnia y pintura en su trabajo diario, en su carrera?

Tanto la mercadotecnia como la pintura forman parte para mí de un mismo universo creativo. La mercadotecnia me ha dado herramientas muy valiosas para entender cómo comunicar ideas, cómo conectar con una audiencia y cómo posicionar mi trabajo en un entorno competitivo. No se trata de "vender" el arte en un sentido superficial, sino de encontrar formas auténticas de compartirlo con el mundo. A veces, los artistas tememos que lo comercial le reste valor a lo artístico, pero yo lo veo al revés: si hay integridad en la creación, cualquier herramienta que nos ayude a visibilizarla es bienvenida.

En qué momento se encuentra su obra. ¿Sigue fiel a la abstracción?

Sigo trabajando dentro de la abstracción porque es un lenguaje que me permite expresar lo que no se puede decir con palabras. Últimamente me interesa mucho la relación entre el gesto y la materia, cómo ciertas texturas o ritmos pueden generar una respuesta casi física en quien mira. También estoy incorporando elementos más orgánicos, más espontáneos, incluso desde la imperfección o lo inacabado. No diría que he roto con mi estilo anterior, pero sí estoy abriendo la puerta a una pintura más libre, menos contenida, mucho más emocional aún.

Ha realizado más de una decena de exposiciones, individuales y colectivas, además de participar en ferias regionales, nacionales e internacionales. ¿Qué opina de la escena artística asturiana?

La escena artística en Asturias vive un momento muy interesante. Hay una energía creativa latente que se está manifestando en distintos formatos y espacios, desde iniciativas independientes hasta propuestas institucionales. Lo que más valoro es la diversidad: conviven artistas con trayectorias consolidadas y nuevas generaciones que están explorando lenguajes muy potentes. También noto un esfuerzo creciente por generar redes, por colaborar, por salir del aislamiento que a veces ha caracterizado a la región. Todo eso está ayudando a que Asturias no solo sea un lugar donde se produce arte, sino también donde se piensa y se comparte activamente.

¿Planes a corto y medio plazo?

A finales de año presentaré una exposición individual en Asturias. A medio plazo, colaboro en distintos proyectos que promuevan el diálogo entre artistas emergentes y consolidados. La próxima semana, el 13 de junio, estaré dando un taller sobre texturas en el arte abstracto en el espacio Olea, en Castrillón.

