Fallece a los 17 años la castrillonense Andrea Riesgo, con síndrome de Sanfilippo: “Nuestra princesa ya brilla y se columpia en el cielo”

“Nuestra princesa ya brilla y se columpia en el cielo”: la joven castrillonense Andrea Riesgo Rubia ha fallecido a los 17 años. Sufría el síndrome de Sanfilippo, una enfermedad metabólica, catalogada como rara o poco frecuente, que causa la muerte prematura, generalmente durante la adolescencia. Es una enfermedad sin supervivientes. Andrea Riesgo arañó tiempo al reloj. Pero la joven, y su familia aún más, sabía que no había freno para una enfermedad sin cura.

En las últimas horas numerosas personas han mostrado su dolor por la pérdida de Andrea: “Una de nuestras guerreras ya no está con nosotros”, decían desde la Asociación de Paliativos Pediátricos de Asturias. La madre de Carmen Rodríguez, una niña luanquina que sufre BPAN, una enfermedad neuromuscular causada por una mutación genética que está catalogada como ultrarrara por su baja prevalencia, manifestaba: “Tú, con tu manera especial de estar, dejaste huella en mí, en todos. Hoy nos dejas rotas, te has ido, pero no te has marchado. Tu presencia sigue aquí, en cada recuerdo, en cada rincón. Gracias por enseñarme tanto sin apenas palabras. Te abrazo con el alma”.

Desde la asociación "Stop Sanfilippo" afirmaban: "Andrea fue amor en estado puro. Andrea no luchó sola. Lo hizo rodeada de los brazos más firmes y tiernos que una niña puede tener: unos padres y una familia que lo han dado todo por su hija (...). Nos quedamos con su luz y con el compromiso de seguir luchando por ellos, para que estás familias dejen de sufrir este dolor inmenso y tengan una esperanza".

Porque Andrea se ganó el cariño de todos. Siempre pícara, siempre sonriente. Siempre guapa, y juguetona con el respaldo incondicional de su familia y amigos capitaneados por sus padres, Verónica Rubia y David Riesgo, titanes en una guerra que nunca dieron por perdida. Se esforzaron siempre por el bienestar de su hija y se empeñaron en escribir en mayúsculas una palabra: investigación. La única que podría haber salvado a Andrea.

Andrea Riesgo, en una imagen elegida por su madre, Verónica, para acompañar estas líneas. / V. R.

La primera vez que la pequeña salió en las páginas de este diario tenía cuatro años. Disfrutaba entonces con las aventuras televisivas de “Dora la Exploradora” y, a simple vista, se le veía feliz. Pero hacía dos años que el tiempo ya jugaba en su contra. Por aquel entonces estudiaba en el colegio público, jugaba con sus compañeros… Sus limitaciones aún le permitían sonreír ajena a una patología lisosomal que le arrebataría la vida en plena adolescencia.

Un diagnóstico puso nombre a una serie de señales entonces ya visibles para los padres de Andrea Riesgo: hiperactividad, dificultad en el aprendizaje, infecciones respiratorias y de oído frecuentes, vientre inflamado… Cuando Andrea Riesgo recibió el diagnóstico, la vida de esta familia de Castrillón cambió para siempre: "Por aquel entonces la hiperactividad era visible, pero no se le dio importancia por eso de que hay niños más inquietos y movidos. Su lenguaje tampoco era como el de los niños de su edad, pero más de lo mismo, nos decían que hay niños que tardan más en desarrollarlo, que entraba dentro de lo normal para esa edad. Pero no era así", relataba hace unas semanas su madre.

Continuaba: "Entonces percibimos que no escuchaba bien o que no nos hacía caso y acudimos a consulta en la unidad de Hipoacusia Infantil del HUCA, en Oviedo, y, efectivamente, había un problema auditivo de otitis serosa que hizo que tuviera que pasar por quirófano posteriormente", explicaban hace apenas unos meses Verónica Rubia y David Riesgo. Y agregaban: "Fue, no obstante, la foniatra de la unidad quien tuvo ojo clínico y nos derivó a genética por la sospecha. Ahí empezó todo nuestro periplo y finalmente llegó el temido diagnóstico". Sanfilippo.

Andrea adquirió habilidades hasta los 5 años. Luego comenzó el olvido. Lo llaman "alzhéimer infantil". La joven castrillonense tenía el MPSIII tipoA, la forma más severa de este síndrome devastador.

Los tratamientos se centraron en aliviar los síntomas e intentar que la pequeña tuviera la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible. Logopedia, terapia ocupacional, equinoterapia, piscina o fisioterapia motora y respiratoria… Ayer familias con hijos con patologías infrecuentes hacían un llamamiento: “Que investiguen. No podemos estar perdiendo niños porque no hay investigación, porque no hay dinero”, clamaba Luisa Fernández.

El pasado diciembre, Andrea Riesgo ya estaba en una fase avanzada de la enfermedad. Pero siguió luchando como sus padres hasta el final, que fue ayer. Mañana (17.30 horas) se celebrará el funeral en la iglesia parroquia de Piedras Blancas. Andrea ya descansa. Pero su legado sigue: fuerza, corazón y lucha.