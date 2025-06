Pillan al "vaquilla" avilesino: con 16 años y conduciendo un coche por La Luz

Un "vaquilla" del siglo XXI y avilesino. La Policía Local de Avilés detuvo en la tarde de este miércoles, a las 20.40 horas, a un joven de 16 años que se encontraba conduciendo un coche por la calle Hernán Cortés, en el barrio de La Luz. Como es obvio, el adolescente, menor de edad, no tenía carné de conducir. Se le imputa un delito contra la seguridad vial.

Casualmente, no fue la única intercepción de un conductor sin carné de esta semana. A las 14.05 los agentes también detuvieron a un conductor que circulaba sin permiso de conducir, por no haberlo obtenido nunca, por la calle Llano Ponte. La detención del hombre, un luanquín de 58 años, tuvo lugar al detectar los agentes que el coche en el que circulaba no tenía la ITV en vigor.

Y aún hubo más. El martes, a las 11.55 horas, la Policía Local interceptó a un avilesino de 23 años que conducía un coche por la calle Andalucía, en La Carriona, sin carné de conducir, porque nunca se lo había sacado.

Asimismo, el lunes los agentes detuvieron en José Cueto a un hombre de 34 años por un delito de violencia de género, después de que la víctima llamase pidiendo auxilio. Ese mismo día también fue detenido un hombre de 32 años que circulaba por la avenida de Cervantes triplicando la tasa de alcoholemia. Fue cazado después de saltarse un semáforo.