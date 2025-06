Ricardo Tascón, empresario hotelero, será nombrado Hijo Adoptivo de Soto: "Fui ambicioso porque me crie con mucho complejo, éramos casi pobres"

De una infancia dura, casi en la pobreza, a convertirse en un empresario de éxito. Así ha sido el camino vital de Ricardo Tascón González desde su Gallegos de Curueño (León) natal hasta Gijón, donde alcanzó gran fama por ser el promotor de, entre otros negocios, los hoteles Begoña. Desde 2008 regenta el hotel Palacio de la Magdalena, uno de los alojamientos más destacados de la comarca. Por su labor empresarial al frente de este establecimiento, el ayuntamiento de Soto del Barco le nombra mañana Hijo Adoptivo del concejo, una distinción que también se otorgará a título póstumo a su hermano Teodorino, fallecido el año pasado.

Infancia. "No fue muy agradable. Mi padre volvió de la Guerra Civil enfermo. Necesitaba mucho reposo, pero no podía hacerlo, solo en invierno, porque tenía que trabajar. Falleció cuando yo tenía 14 años. Fue una situación muy triste. Tuve que ir a buscar un ataúd a 7 kilómetros de Gallegos de Curueño y traerla en una caballería. Para el funeral no tenía ni pantalones, tuve que ir con unos de mahón. Y el poco trigo que había para comer hubo que dárselo al cura para echase un responso, cosa que nunca me cayó bien, porque hay que hacer caridad, no solo pregonarla. Y eso ponlo, no me importa, porque la cosa fue así".

Traslado a Gijón. "Yo me crie siempre con mucho complejo. De niño veía a la gente que venía de Buenos Aires, y como allí, en el pueblo, no había futuro, yo también quería marcharme. Hice el servicio militar en Gijón. Cuando me licencié volví a León, y le tocó ir a mi hermano. Y cuando él regresó, decidí marchar. Pude haber ido a Buenos Aires, pero de aquella tenías que tener una persona que respondiese por ti, un avalista, y no quise molestar a nadie. De aquella también había mucha gente que marchaba a Alemania y Francia, a la construcción, pero yo preferí ir a Gijón, que había gente del pueblo trabajando en fábricas, y un sábado cogí, sin maleta ni nada, y vine para Gijón".

El sueño de trabajar en una fábrica. " Mi sueño era trabajar en una fábrica, y empecé a trabajar en una de baldosas, en la época en la que estaban haciendo las mil quinientas de Gijón (en el barrio de Pumarín). Trabajaba en el turno de noche, de nueve a nueve. Como por el día tenía tiempo, buscaba trabajos: haciendo cajas de sidra, envasando sal en El Musel, en una sidrería... Y allí vi cómo compraban y cómo vendían, y dije: ¿Por qué esto no lo puedo hacer yo? De aquella trabajaba en la Fábrica de Moreda, donde estuve cinco años hasta que pedí una excedencia".

Inicio en la Hostelería. "Con mi hermano, que estaba trabajando en una cafetería, y traje a mi madre y a mi otro hermano. Ya estábamos los cuatro en Gijón, pero no teníamos piso ni nada. Trabajamos los cuatro allí, y en aquel negocio ya teníamos camas para dormir. De aquella yo era muy ambicioso, porque como digo, tenía complejo por haberlo pasado mal de pequeño, y era también muy bravo. Luego cogimos un local en la calle Instituto que tenía muy mala fama, porque había sido un local de alterne. Al principio no nos entraba nadie, pero luego, puse unas botellas de sidra en una ventana y una plancha con sardinas. Y ya empezó a entrar gente y lo llenamos. Lo llamamos restaurante León. Por aquella época ya le había comprado un piso a mi madre".

Primer hotel. Salió a la venta una casa en la avenida de la Costa, lo que luego fue el hotel León. Era un edificio de tres plantas. En el bajo hice una obra importante, con una cafetería preciosa, que daba pena mancharla. Y arriba teníamos un edificio viejo, con muebles malos, habitaciones sin baño... Y al segundo año me di cuenta de que aquello no funcionaba. Tenías que tener las calidades de la gente con la que trabajas, así que decidí tirarlo abajo y hacerlo todo nuevo. Si no recuerdo mal, era el año 81. En aquella época, poco después, me salió la operación de comprar el Peñarrubia. Nos funcionó muy bien".

Fractura Familiar. En 1985 rompí con mi hermano Ángel. Yo no tenía hijos, pero exigía a los sobrinos que estudiasen. No querían, y tampoco querían trabajar. Eso no me gustaba y preferí que cada uno fuese por su lado. Él se quedó el hotel León, el Bingo San Lorenzo y alguna cosa más.

Más alojamientos. Venía con el director del banco de que me enseñase los terrenos de Somió donde hice la casa, y al pasar por el número 88 de Ezcurdia frenó, y me dijo que allí iban a construir pisos. Acababa de comprar el chalé y compré también el terreno para hacer aquel hotel, que era pequeño.

Hotel Begoña. Estaba un día paseando por Begoña con mi mujer y una cuñada, que trabajaba en Promociones Moro, y me dijo que allí, donde estaba el Cine Goya, iban a construir. Y yo dije: ‘aquí, un hotel’. Al día siguiente fui al Banco Santander, que el director era muy amigo mío, pregunté por esa promoción y me dijo: ‘Voy a hacerlo yo, que compré el terreno"’ Y al final me acabó haciendo el hotel a mí. Fue una inversión muy fuerte, pero tenía mucha fe en el proyecto. Tiempo después surgió la opción de comprar también en El Rinconín, donde hice el Begoña Park.

Palacio de La Magdalena. Había comprado un hotel en Otero de Rey, en Lugo, que iba a convertir en una residencia de ancianos. Iba y venía todas las semanas para ver cómo avanzaba la obra, y aquí, en Soto del Barco, había muchos atascos. Un día, con el coche aquí parado, subí a ver las vistas del palacio. Me gustó y se lo compré a la Seguridad Social, que era la propietaria. Fue una inversión muy fuerte y justo me pilló la crisis de 2008. Nos costó mucho dinero, aunque ahora, afortunadamente, gracias al equipo, especialmente a la directora, Azucena Menéndez, estamos aguantando.

Hijo predilecto. "Se agradece el reconocimiento y me emociona. Soy un hombre de lágrima fácil. Pero también es más responsabilidad, porque ahora sí que no les puedo defraudar".

Exitosa carrera. "Por un lado me siento orgulloso, pero por otro me arrepiento, porque toda mi vida han sido los negocios y a veces echo en falta no haber disfrutado más. Sacrifiqué mucho a la familia por el trabajo, y a veces te arrepientes un poco Pero bueno, la vida viene como viene".