Los socialistas acusan a PP y Vox de poner "zancadillas" al Niemeyer

La comparecencia del director general del Centro Niemeyer –es Carlos Cuadros Soto– este martes en la comisión de Cultura de la Junta General del Principado contó con el apoyo de la parte socialista del Pleno municipal, el silencio de Izquierda Unida (IU) y la crítica de PP, Vox y Podemos.

Manuel Campa, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, explicó: "La actitud de la derecha asturiana en contra del Niemeyer se ha mantenido desde el primer momento en que el Gobierno de Asturias tomó la decisión de construirlo en Avilés. Ahora están intentando desprestigiar la labor de los asesores culturales que trabajan con el centro con el fin de cercenar su programación". Explicó a continuación que estos asesores "son expertos especializados que aportan un valor añadido y conocimiento imprescindible para la exigencia de calidad del complejo cultural" y, como consecuencia, "el Centro Niemeyer va a seguir siendo una referencia cultural para Asturias a pesar de todas las zancadillas que le derecha siga poniéndole". Estas "zancadillas" son las críticas que el PP y Vox pusieron sobre algunas contrataciones que Cuadros que, según Campa, "explicó de manera muy clara".

Esther Llamazares, la portavoz del PP en Avilés, señaló: "De un espacio como el Niemeyer se espera que sea un icono cultural internacional, sin embargo, la realidad es muy diferente. A día de hoy, no marca agenda cultural, ni dentro ni fuera de Asturias. Su programación es rutinaria, su proyección es escasa y la falta de estrategia se ha convertido en norma. Tiene una arquitectura de prestigio mundial, pero carece de una dirección que sepa convertir ese continente en un contenido a la altura". Calificó su gestión como "preocupante" por "su escasa ambición, poca conexión con los grandes debates culturales, falta de una marca reconocible… a lo que se suma la preocupante opacidad en las contrataciones".

Llamazares reclamó al gerente del Niemeyer "transparencia" porque, a su juicio, es "algo que ahora mismo brilla por su ausencia". "En una actitud triunfalista y muy lejos de la autocrítica que sería deseable, sin más argumentos que los que esgrime el Gobierno de forma habitual, desaprovechó una oportunidad de oro para explicar con transparencia los problemas reales de gestión y presentar propuestas de mejora a futuro. Asturias no necesita propaganda: necesita soluciones".

Para Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox, "el director del Niemeyer no ha sido capaz de contestar por qué los ingresos por actividad cultural han caído un 30% mientras que hinchan las cifras de asistentes con actos políticos del PSOE que se ven obligados a celebrar allí todo tipo de eventos y congresos para justificar los nefastos datos de su gestión. Esta caída en visitas culturales es el reflejo de una programación pobre, que no interesa a los avilesinos ni a los visitantes, es totalmente ideologizada, sectaria". Y agregó: "El señor Cuadros vive de espaldas a Avilés y al resto de actividades culturales de la ciudad: no asiste a ningún evento de la ciudad, no se le ve por las calles. Todo ello, cobrando uno de los sueldos más altos de la administración".

David García, el portavoz de Podemos, explicó: "Ahora que la deuda que arrastraba el Niemeyer ha sido liquidada, es el momento de abrir una nueva etapa mucho más ambiciosa y valiente. No se puede seguir viviendo únicamente de exposiciones temporales, congresos o alquiler de espacios, es necesario un proyecto cultural integral. El Niemeyer debe convertirse en un verdadero laboratorio de ideas y de innovación artística, con impacto real en la economía, la educación y la vida cultural de Avilés y de Asturias".

El portavoz de IU, Agustín Medina, renunció a comentar la comparecencia de Cuadros a instancias del PP.