¿Qué hará el Ayuntamiento de Avilés con el gasómetro indultado? Todo apunta a que un nuevo concurso resolverá su futuro

El palacio de Valdecarzana acogió ayer la entrega de los premios y accésit del concurso de ideas no vinculantes para un futuro uso del gasómetro indultado en los terrenos del futuro ecoparque de Baterías. El acto coincidió con la inauguración de la exposición de las 53 propuestas presentadas (se puede visitar hasta el día 20), entre las que se alzó con el primer premio la joven arquitecta madrileña Irene Cedenilla Bote. Su proyecto: un rocódromo, un espacio cultural museístico y un observatorio astronómico, todo en los distintos espacios que ofrece el antiguo depósito.

Público, ayer, en la exposición de las propuestas para el uso futuro del gasómetro. | LUISMA MURIAS

Se da la circunstancia de que la arquitecta no conocía Avilés, así que tuvo que realizar un arduo trabajo de investigación consultando bibliografía, otros gasómetros recuperados y la idiosincrasia de la ciudad. "Vi que era un edificio con una altura interior de 80 metros si vaciabas el pistón. Como no se podía encarecer mucho el coste del proyecto, pensé qué se podía hacer aprovechando las paredes y todo ese espacio interior tan potente que tiene el gasómetro".

Y se le "ocurrió que una buena idea podría ser el rocódromo. Investigué y vi que hay varios por la zona, que hay afición, y me pareció bueno plantear ese uso como principal". Pero complementariamente, el antiguo tanque tendría también uso cultural y cuasi científico, porque su propuesta contempla que "en la planta baja se ubique un museo que acogería la historia del parque industrial y arriba del todo se podría habilitar un mirador que por la noche puede tener uso astronómico", explicó Cedenilla Bote.

Este trabajo no es el primero de la arquitecta madrileña, pero sí es el primer concurso de ideas en el que participa. Antes de recibir su premio, decidió pasear por la ciudad, y se mostró "sorprendida para bien, porque pensaba que iba a ser todo industrial y tiene un casco histórico precioso".

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, acompañado de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, realizó una breve intervención para explicar que el equipo de gobierno había adquirido el compromiso de que el día que el ecoparque de Baterías estuviera urbanizado "y el gasómetro sea nuestro, debe dar servicio a la ciudadanía". De ahí este concurso de ideas, que partió del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Este concurso no es vinculante, pero Campaña afirmó que "seguro que más pronto que tarde, habrá que desarrollar el proyecto y contaremos con el Colegio".

Miguel Casariego, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, señaló que este concurso de ideas "significa poder mantener alguna de las piezas más representativas e importantes de ese patrimonio industrial tan extraordinario que tuvo Avilés. Nos parecía que el gasómetro había que salvarlo de alguna forma y dándole un uso futuro. Tuvimos una relación estupenda con el Ayuntamiento y gran afinidad de intenciones, y aunque no conseguimos que fuera vinculante por una cuestión presupuestaria, son ideas y en el futuro habrá un nuevo concurso ya no de ideas si no de anteproyecto, en el que se seleccionaría el mejor".

El resultado de esta iniciativa ha sido "magnífico, porque hay un amplio repertorio de propuestas, algunas muy curiosas e interesantes, y creo que puede abrir el abanico de pensamiento para la siguiente fase, el próximo concurso", añadió el decano.

Casariego aseveró que "Avilés tiene cosas únicas y extraordinarias, pero en el siglo XX tuvo una intervención que le transformó totalmente el carácter, muy invasiva, y creo que lo que se está haciendo ahora es poner orden en ese contraste tan fuerte que hay entre la parte histórica, la marinera y pescadora y la industrial. No es fácil porque tejer las tres es difícil pero se está haciendo con muy buena intención y criterio".