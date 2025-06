Los hermanos Tascón, hijos adoptivos de Soto: "Son referentes empresariales del concejo"

Más de 150 personas asistieron este viernes al homenaje a los hermanos Ricardo y y Teodorino (fallecido) Tascón, naturales de Gallegos de Curueño (León) en el Teatro Clarín de Soto del Barco, municipio que ayer nombró a ambos leoneses como hijos adoptivos por su "compromiso inquebrantable" con la población sotobarquesa. Al reconocimiento acudieron numerosas autoridades, como los alcaldes de Soto del Barco, Cudillero y Muros del Nalón, José Manuel Lozano, Carlos Valle y Celestino Novo, respectivamente. Tampoco faltó representación de la familia ni del pueblo natal de los homenajeados, puesto que Basilio Martínez, regidor de la localidad leonesa, participó en el acto con un sentido discurso tras la comida, en el hotel Palacio de la Magdalena, regentado por la familia Tascón.

"Es un día especial para la familia y para la gente de la tierra que les vio crecer", declaró el regidor leonés, que destacó el origen "humilde" y "sencillo" de los hermanos, dos adjetivos que no dudó en asignar también al carácter de ambos empresarios, que también fueron fundadores de los Hoteles Begoña de Gijón, de quienes destacó su carácter "trabajador".

Familiares, amigos y autoridades asistentes al homenaje.

No escatimó elogios tampoco el alcalde de Soto del Barco. Durante su intervención, Lozano recalcó que el de ayer fue un acto "significativo" para la localidad al tratarse de dos personas que "no nacieron aquí pero adoptaron esta tierra como propia". Sobre los empresarios, Lozano destacó que fueron pioneros en apostar por el turismo en Soto. "Cuando nadie creía en el potencial del concejo, ellos apostaron por rehabilitar una joya que estaba olvidada y la convirtieron en referente", abundó el Alcalde en referencia al hotel Palacio de la Magdalena, un alojamiento ubicado en un punto envidiable del municipio y donde se celebró la comida de celebración del nombramiento como hijos adoptivos.

Precisamente, sobre el hotel, Lozano destacó que además de "lugar de descanso", se trata de "un punto de encuentro" para los vecinos y que ejerce como un "motor económico" para el concejo, así como "un escaparate de riqueza y belleza. "El Palacio de la Magdalena combina respeto a la tradición con la apuesta por la modernidad", recalcó Lozano, que quiso reconocer la labor que ambos hermanos realizaron en el concejo: "Han sido verdaderos agentes de cambio y desarrollo y referentes de una empresa privada que funciona como pilar fundamental para el crecimiento económico".

José Manuel Lozano y Ricardo y Javier Tascón.

"No sé si soy merecedor. Espero que sí. Lo sea o no, se lo agradezco a mi pueblo", bromeó Ricardo Tascón durante su intervención y tras recibir una placa y un pin conmemorativo del acto de manos del alcalde de Soto del Barco. Sobre su vínculo con el Palacio de la Magdalena, Tascón detalló que años atrás, cuando tomaba la antigua carretera para ir a Galicia los lunes, siempre aprovechaba para ver cómo estaba el tráfico en dirección al actual hotel, el cual generó gran "ilusión" entre la población cuando los hermanos tomaron el control. Tras tantos años dando el callo, Tascón explicó que actualmente "Estamos en un momento de lucha", razón por la que instó a "ser lo más fieles posible a nuestros valores".

Por su parte, el hijo de Teodorino recibió los mismos galardones de manos del Alcalde y se dirigió a su padre, sobre quien dijo que pese no haber podido ir a la escuela ni haberse formado como hostelero, "se metía en todos los fregados. Era el primero en estar en cada negocio al pie del cañón". En ese sentido, Javier Tascón señaló que Teodorino era "un trabajador infatigable" y "tremendo con los clientes", así como "muy exigente con el personal", el cual "siempre le daba las gracias por su labor". "Dio el do de pecho y en sus últimos meses no tiró la toalla. Gracias papá. Va por ti", concluyó.