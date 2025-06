Lichis, artista que actúa hoy en Avilés: "La música me ha permitido poner todo tipo de trajes"

Miguel Ángel Hernando Trillo, más conocido como "Lichis", saltó a la fama como voz de "La cabra mecánica". Hoy (20.30 horas), actúa en la sala Santacecilia.

Por empezar por el principio, ¿Miguel, Miguelito o Lichis?

Nada, lo que le resulte más cómodo, me da igual, somos como la Santísima Trinidad.

Vale, vale, pues nada. Viene a Avilés en pequeño formato.

Bueno, desde que empecé como Lichis he tenido que trabajar siendo yo mi discográfica, en ocasiones incluso mi manager, y haciendo todas las cosas desde muy abajo y contando con casi una nula repercusión en medios, cosa que sabía que iba a ocurrir cuando dejé "La Cabra Mecánica", porque no compartía un poco la filosofía o la manera que la industria tenía de entender la música y los nuevos acuerdos que se querían firmar. Y dije: "Bueno, prefiero trabajar yo a mi manera". Entonces, bueno, trabajar así, en solitario, es algo que me resulta muy sencillo: coger mi coche, mis trastos, irme y tratar de mostrar mi música, de promocionarla haciendo lo que sé hacer, que es tocar en directo. En ocasiones también voy en trío, pero a Avilés, voy solo. Como hacía mucho tiempo que no iba, como, encima, toco en una sala nueva, hago esta primera incursión en solitario.

Todo el mundo se acuerda de usted de sus colaboraciones con María Jiménez: "La Cabra Mecánica". ¿Eso es parte de usted?

Sí, es una parte de mi pasado y una parte que evidentemente también condiciona parte de mi futuro y que a veces también condiciona lo que hago ahora. Hace unos pocos años, decidí retomar algunas actuaciones con "La Cabra", porque creía que ya había demasiada confusión entre lo que yo hacía en solitario y el recuerdo que había de "La Cabra", y al final parecía que había una pelea constante entre estos o, incluso, en algunos conciertos, había cierta confusión que jugaba a mi contra y que hacía que normalmente una parte del público viniera a ver algo que no esperaba y, por otra parte, gente que podía haber venido, pero luego no venía porque existía el antiguo prejuicio de "La Cabra".

¿Este Lichis en solitario es el que quería ser de mayor?

A ver, yo antes de "La Cabra" ya había tenido un bagaje en casi 100 grupos. Yo tocaba como bajista a finales de 80 o principios de los 90 en un montón de bandas. Desde entonces fui un culo inquieto. "La Cabra Mecánica", dentro de lo que ha sido mi carrera, no es anecdótico en el sentido de la repercursión que tuvo, porque, evidentemente, es lo que se conoce, pero sí es anecdótico en cuanto a tiempo y entrega comparado con otros proyectos. "La Cabra" salió como una especie de pasatiempo, de tratar de buscar otro impulso fuera de las bandas de "blues", de rock, de música africana, de cualquier cosa en la que estaba tocando como bajista y, bueno, pues las circunstancias lo llevaron a ser más conocido por el público. Y cuando ya este proyecto para mí se agotó, e hiciera lo que hiciera ya había quedado estereotipado y yo ya no veía que podía responder allí, decidí seguir con mi carrera como Lichis y retomar un poco las influencias de la música anglosajona sobre todo del rock americano e incluso del pop inglés de los años 60 y 70 que han sido mis referencia y la música con la que crecí como músico.

O sea, era un músico a sueldo como se suele decir.

Sí, yo tocaba con todo lo que hubiera: una de las cosas que siempre me ha gustado de la música es que me permitía poner todo tipo de trajes, entonces no fue algo premeditado. De repente, un día me di cuenta de que por mi habilidad para aprenderme repertorios muy rápido y para hacer esas cosas en un momento además efervescente de grupos en Madrid, pues me salía mucho trabajo. "Mira, nuestro bajista no puede venir hoy, ¿te vienes?" "¿Qué hay que tocar?" "Pues esto". Me lo miraba el día anterior, salía, tocaba y hacíamos el concierto. Y así, poquito a poco, sin darme cuenta, terminé haciendo de esto mi profesión y pude dejar otros trabajos que compaginaba con la música y empecé a vivir de esto; a veces a vivir, a veces, a sobrevivir.

Ya no se sacan discos, ahora sólo se sacan canciones y luego a final de año, si la cosa ha ido bien, hacemos un recopilatorio. ¿Cómo ve esta historia?

Bueno, es una vuelta a la industria musical más primigenia, sobre todo a la de los años 50, en aquella época no existía el LP, el disco de larga duración apenas existía, se hablaba de discos refiriéndose a singles.

