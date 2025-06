El PP de Castrillón pide negociar el modificado presupuestario "por el bien de los vecinos"

"Queremos negociar la modificación presupuestaria en bien de los castrillonenses, ese es nuestro único objetivo", asegura el PP local tras verse obligado –por falta de consenso– a aplazar el Pleno extraordinario del próximo lunes donde pretendían aprobar una modificación presupuestaria de millón y medio de euros tras fracasar el intento de sacar los presupuestos adelante. Todo ello se debe a la falta de entendimiento con los partidos de la oposición (PSOE e IU) y la ruptura del acuerdo programático con Vox, lo que hace que ahora el gobierno del PP ya no tenga mayoría en el Pleno. "Nosotros cumplimos a la hora de presentar los presupuestos, aunque con retraso por problemas en el área de Intervención. Consideramos que son viables y buenos para el concejo, con 600.000 euros más que el año pasado", explican desde el PP. Tras el "no" por parte del resto de partidos, el PP anunció un Pleno extraordinario para el día 9, lunes, con una modificación presupuestaria de los presupuestos prorrogados de 2024 de 1,56 millones de euros, elaborada por la interventora municipal que se trasladó al Ayuntamiento de Gijón, en la que se incluyen cuestiones básicas de funcionamiento, subvenciones a entidades, asfaltado de caminos... En la comisión del miércoles la oposición volvió a no estar de acuerdo con esta modificación.