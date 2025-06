Alfombra burdeos en Avilés: Brad Pitt y Almodóvar brindan en las vinotecas de la ciudad

Antonio Orozco, Brad Pitt, Ivan Rakitic, Pedro Almodóvar... Parecen los nombres de una alfombra roja, pero nada más lejos de la realidad. Estos son algunos de los rostros conocidos que forman parte de "Famous Wine Festival" de Avilés, un evento en el que los clientes pueden disfrutar de los vinos de algunos de los artistas y personalidades más destacados del panorama mundial. "Es algo diferente que mueva a mucha gente", coinciden clientes y hosteleros sobre el certamen, que cumple 14 ediciones.

"Hemos venido exclusivamente por esto, porque es algo que no se ve en otra parte de Asturias", señalan Laura Ortiz y Mara Lanza, ovetenses que, tras tener que cancelar los planes de playa que tenían ayer, decidieron hacer gasto en la hostelería avilesina. "Si no es en un evento así es imposible probar este tipo de vinos. Son muy especiales y, al final, es algo muy llamativo. Luego cuentas que has bebido el vino de Brad Pitt y la gente se queda flipando", coinciden las amigas, que recomendarán el plan a su círculo más cercano para volver en las próximas semanas a la ciudad.

"Es algo diferente que, quieras o no, atrae a mucha gente. Si hace bueno, triunfa", destaca David Franqueria, dueño del Bombé y Piazza, dos de los establecimientos participantes. En el Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez, se pueden ver imágenes de Fonsi Nieto, la cara del vino que ofrecen en el bar. "Al principio despierta mucha curiosidad, lo que hace que la gente quiera probarlo. Es algo que no hay en ningún otro punto del mundo, por eso llama la atención", explica el avilesino. En su otro local, el Piazza, en El Parche, se puede disfrutar del vino de Pedro Almodóvar, uno de los preferidos del festival.

Nacho López y María Suárez son "muy de salir a tomar el vermú" y, por eso, han decidido participar en el festival. "Entre tomar un vino que puedes tomar todos los días y uno de estos, que son tan exclusivos, la decisión es clara. Hay que aprovechar cosas así", coincide la pareja, que tiene como objetivo "probar todos los de esta edición". "Hay algunos mejores que otros, como en todos lados, pero si me tuviese que quedar con alguno sería con el de Brad Pitt o el de la baronesa Thyssen", señalan los avilesinos.

El festival estará disponible hasta el próximo domingo y en él participan treces establecimientos, doce de Avilés y uno de Salinas.