Al final sí habrá Festival de La Grapa en Avilés: fechas y programación

Se despejan las dudas sobre el La Grapa Black Music Festival. Después de las acusaciones por parte de los organizadores del certamen, que denunciaban que el Ayuntamiento había incumplido el compromiso presupuestario adquirido con ellos, algo que, en sus palabras, ponía en peligro la continuidad de la cita, finalmente habrá festival. El Ayuntamiento anunció ayer que el certamen se celebrará los días 1 y 2 de agosto y que contará con la participación de siete grupos.

Según la programación prevista hasta la fecha, el viernes 1 de agosto actuarán en el parque del Muelle "The Cinelli Brothers", "Koko Jean & The Tonics" y "Jones & Kid"; mientras que el sábado 2 de agosto harán lo propio John Németh, "Malted Milk", "Aurora & The Betrayers" y "Little Boy Quique", sobre el mismo escenario. Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas.

En esta edición de La Grapa Black Music Festival, la décima ya, se homenajeará a Mingo Balaguer, uno de los lubesman más reconocidos del panorama mundial, que cuenta con una trayectoria a sus espaldas de más de tres décadas sobre los escenarios y 18 discos editados.