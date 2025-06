Mireia Gabilondo, actriz: "Está difícil mantenerse: no se rula demasiado con los montajes"

Mireia Gabilondo (Vergara, Guipuzcoa, 1965) es una de las fundadoras de la prestigiosa compañía "Tantakka Teatroa". Esta tarde el Centro Niemeyer (20.00 horas) acoge el espectáculo "Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?", un espectáculo que se presentó en el Centro Dramático Nacional este pasado otoño y que escribió y dirigió la propia Gabilondo.

Estuvimos mes y medio en la sala princesa del María Guerrero, sí.

Y este trabajo viene a continuar la labor que habían hecho con "Sexpiertos", ¿no?

Más que continuar, bueno, sigue con las ganas de querer trabajar con Telmo Irureta y con Aitziber Garmendia, que son dos actores que me gustan mucho: tengo muy buena relación con ellos y nos entendemos muy bien. Nos gustamos. Y entonces, bueno, nace de las ganas de hacer otro espectáculo con ellos y esta vez, pues, con escritura mía, digamos, sí.

¿Y esta experiencia fue mejor, peor, más atractiva, menos atractiva?

Bueno, un paso más. En "Sexpiertos" había un trabajo que ya lo habíamos hecho, donde nos lo pasamos muy bien y ahora, pues, bueno, quería seguir hablando de algunos temas comunes, pero añadiendo otros y, sobre todo, añadiéndole un poco de enredo y mentira, digamos, a esta comedia trágica.

Esto es una comedia sobre las soledades de todos los personajes.

Sí, sí, bueno, de las dificultades de la vida, yo qué sé, pero que son momentos que a todos nos pueden pasar, o sea, quiero decir que yo creo que lo que me gustaría, no sé, subrayar es que hay momentos difíciles en la vida

A diferencia de "Sexpiertos", la discapacidad de Telmo Irureta en este espectáculo no es el tema principal. ¿Me confundo?

Sí, es un psicólogo, un psicoterapeuta de éxito, que es muy bueno, o sea, quiero decir que simplemente tiene una parálisis cerebral, pero como los demás personajes tienen diferentes parálisis... Me parecía como bonito o atractivo enseñar un personaje con una parálisis cerebral, pero al lado de alguien que tiene una parálisis intelectual, u otra que tiene una parálisis metafísica, pues bueno, todos están más o menos equilibrados en ese momento de su vida de diferentes parálisis, ¿no?

¿Cómo fue el proceso de ensayos, de creación?

Escribí antes el texto, lo escribí, digamos, unos meses antes, y bueno, y luego ya me puse a ensayar, pero ya con un texto bastante cerrado, aunque siempre en los ensayos, bueno, pues sale alguna broma, algún comentario, alguna cosa más, algún texto que dices, esto me sobra, esto lo quito, bueno, lo que sucede en los ensayos.

"Tantakka" es una de las compañías independientes más prestigiosas del país. ¿Son ustedes el último mohicano?

Está difícil mantenerse, así es como lo veo. Para la gente nueva, no por joven, sino gente que decide embarcarse en estos territorios, pues estamos viviendo momentos complicados, que no le voy a negar. Siempre ha sido difícil, pero bueno, no se rula demasiado con los montajes.