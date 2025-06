La singular historia de la argentina Paula Ribotta, que dejó la bata de médica para endulzar paladares en Salinas

"Yo quería ser feliz, por eso decidí cambiar de profesión", dice con aplomo Paula Ribotta. Su acento revela, desde el primer momento, su nacionalidad. Nacida en Argentina, ahora trabaja en el interior de The Pantry by Eleonore, una de las confiterías más afamadas de Salinas. Pero, hace unos años, era algo impensable que la ahora repostera tuviese sus manos llenas de harina en su trabajo. Sus primeros pasos en una universidad fueron para enfundarse la bata de médica, y tras dos años ejerciendo decidió apostar, como ella dice, "por ser feliz". "Fue algo dificilísimo, pero estoy muy satisfecha con mi decisión. Ahora me levanto todos los días con una sonrisa. Mira que vengo a las seis de la mañana, pero aún así soy súperfeliz", reconoce.

"Estudié Medicina en Argentina y me saqué la carrera. Estuve ejerciendo durante dos años, pero me di cuenta de que no era lo mío. Yo quería otra cosa para mi futuro", relata Ribotta. Su abuelo era médico y ella la mayor de las nietas. Eso condicionó sus primeros pasos. "Le di muchas, muchas vueltas. No era una decisión sencilla, fueros unas semanas muy duras. No sabes lo que fue comunicárselo al último paciente", comenta la argentina, que reconoce que cambiar la bata por la chaquetilla fue "todo un alivio". "Alguno en mi familia se decepcionó, pero yo no era feliz. Ahora estoy en la mejor época de mi vida", apunta.

Tocó reinventarse. Mientras ejercía como médica se dio cuenta de que lo que en verdad le llenaba era la cocina, y, más concretamente, la pastelería. Volvió a las aulas, esta vez para estudiar repostería, y al año decidió, junto a su pareja, mudarse a Oviedo. "Era uno de mis objetivos, mudarme a Europa", señala. Ya en tierras asturianas no dejó su formación de lado y en Gijón estudió dirección de cocina, algo que compaginaba con distintos trabajos en sidrerías o restaurantes italianos.

Su objetivo era especializarse en la alta cocina. Por ello, una vez finalizada su formación en Gijón, primero hizo prácticas en el restaurante Pedro Martino y luego pasó por el Pepe Vieira, local que cuenta con dos estrellas Michelin. "Estuve en la parte de hotel, era la jefa de desayunos", indica. Tras estas experiencias, se decidió a apostar por su verdadera vocación, la pastelería. "Al Pantry lo tenía controlado de hace tiempo. Quería meterme de cabeza en el mundo del dulce, y me parecía un gran sitio para hacerlo. La clave es lo bien que se maneja el producto y la calidad que tiene", detalla la argentina, que destaca el nivel del equipo que tiene a su alrededor. Todos vienen de restaurantes de alto caché.

Tras un mes en el obrador, Ribotta ya se prepara para el verano de Salinas. "A mí me encanta el jaleo, que me exijan. Estoy muy contenta con el proyecto y confío en que estos meses vayan muy bien. Me han hablado del tema y estoy muy motivada", confiesa la repostera, que revela el "gran ambiente laboral que se respira aquí". "Ahora estoy viviendo un sueño", sentencia la argentina, que, como curiosidad, podría seguir ejerciendo como médica en España tras haber hecho los trámites, de dos años de duración, para poder trabajar aquí. Pero lo que le hace feliz son los pasteles.