Urbano González se escapa de su cuerpo con ELA a través del deporte: "Permiten que los pacientes se mueran"

Urbano González jugó en su época de estudiante en el Universidad de Salamanca. "Compartí piso con Juan Bedia, el director de la Fundavi", dijo, con su voz metalizada salida de un ordenador, el enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que, después de la Universidad, iba a jugar en el León Baloncesto, en Leyma Básquet Mar o en el Caja Madrid. Hace tres años, el 8 de julio, le diagnosticaron su enfermedad. "En diciembre dejó de andar, luego dejó de mover el tronco, más tarde, de caminar. Y, al final, dejan de respirar", relacionó Carlota Amigo, la esposa del deportista.

Ahí, en ese punto –cuando ya no se puede respirar– la tragedia toma cuerpo insoportable. "Hay que hacer al enfermo una traqueotomía, pero los neumólogos nos preguntan si el enfermo cuenta con ayuda veinticuatro horas al día: siempre. Si no hay posibilidades, dejan morir al enfermo", señaló la esposa de González. "España está permitiendo que personas con ganas de vivir y con oportunidades de hacerlo no lo puedan hacer por falta de recursos", añadió Amigo, que fue consejera de Industria del Gobierno de Castilla y León cuando la coalición de PP y de Ciudadanos.

Amigo recordó que "todos los partidos" aprobaron hace seis meses la ley de la ELA. "Sin embargo, mientras no la doten de presupuesto van a seguir muriendo los enfermos: y ya van 600", se lamentó. María José Álvarez, la presidenta de la asociación asturiana de ELA, lo dijo también con claridad: "Si el enfermo no tiene ayuda, le van a dejar morir". Y esa ayuda es la grúa para levantar al enfermo de la cama, la cama misma, las terapias para el enfermo "y también para los familiares. No todo entra en la Seguridad Social".

Pese a que el camino que enfrenta una familia cuando se diagnostica la enfermedad a uno de los suyos –una cárcel en el propio cuerpo y una muerte segura: "No hay cura, solo hay medicamentos, que mitigan un poco la vida que queda", reconoció Amigo– el exjugador de baloncesto recordó lo mucho que le ha dado el deporte. "El deporte da las herramientas para enfrentarse a la vida", apuntó González. "Puede que el niño no meta triples o sea el último en cincuenta metros mariposa, pero cuando lo haga, será mejor persona", señaló.

González después de pasar por el deporte, se hizo apicultor –está al frente de Urzapa – y, después, bombero en el Aeropuerto de León. "Aunque me veáis tan serio, sin sonrisa, estoy feliz de estar con ustedes", determinó.

González, Amigo y los dos hermanos del jugador de baloncesto participaron en la presentación de una nueva edición del cuento infantil "La abeja que enfermó de ELA", de Diana Emperador. "No formo parte de esta familia, pero junto a él he aprendido lo bueno de formar colmena. No puedo estar más agradecida a que me haya tocado una de sus alas", señaló la escritora. Para luchar por los derechos de los enfermos de ELA, el día 22 de junio se disputará en Avilés una marcha solidaria.

El cuento infantil –escrito e ilustrado por Emperador– es una de las piezas señeras de la aportación Urbano González a la investigación de la ELA. "Nos dijo que sacáramos mil ejemplares y le dijimos que estaba loco: ya estamos preparando ediciones en francés y en inglés", apuntó Patricia González que confesó que Emperador le había presentado la idea del cuento con miedo a que no gustara lo que había escrito. "Cómo no le va a gustar", le dijimos. Y no se equivocaban.