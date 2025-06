"Vivo un infierno burocráctico", clama el promotor de un parking para autocaravanas en Salinas

"Quiero hacer un parking para autocaravanas, no una cementera". Hace cuatro años que el empresario Iván Valle comenzó su particular travesía por el desierto. Su objetivo era crear un parque de autocaravanas en Salinas, algo que considera beneficioso para el pueblo, dada la afluencia que estos vehículos durante la temporada estival, pero denuncia que ha "chocado de frente" con la administración. Asegura tener "todos los papeles en regla", pero se queja de que "cada que pasa un trámite, desde el Ayuntamiento de Castrillón piden otro diferente, lo que alarga todo el proceso". A eso se suma que, señala, "durante este periodo por el consistorio han pasado tres concejales de Urbanismo y cuatro arquitectas municipales diferentes, lo que dificulta más si cabe el proceso". "Es desesperante, un infierno; voy a acabar en la bancarrota", clama el emprendedor, totalmente desesperado.

Valle lleva años peleando con las diferentes administraciones para tratar de sacar su negocio adelante. Según cuenta, tiene los permisos de la CUOTA, de Confederación Hidrográfica, de Turismo… Pero sigue sin tener el visto bueno por parte de la arquitecta municipal. Además, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó en el mes de enero el informe de impacto ambiental para el desarrollo de este proyecto y en él concluye que esta actuación no tiene efectos significativos en el medio ambiente de la zona. Pero, aunque ya han pasado seis meses de aquello, Valle sigue sin poder operar en la zona. Eso le conlleva, "además de problemas a nivel personal, un grave perjuicio económico": "He tenido que realizar varios informes y sigo pagando el alquiler de una finca en la que, por el momento, nadie puede trabajar".

Así las cosas, este verano el proyecto de Valle tampoco verá la luz, perdiendo una nueva temporada estival. Su cabreo crece más si se tiene en cuenta que, durante estos meses, es habitual ver autocaravanas estacionadas en zonas cercanas a la playa de Salinas sin ningún tipo de control. "Yo creo que es algo beneficioso para el pueblo y que no implica un perjuicio para nadie. No es normal que alguien que llegue pueda aparcar donde le dé la gana y que a mí, que trato de cumplir a rajatabla con la ley, se me pongan tantas trabas. Estoy harto", denuncia.

Por parte del Ayuntamiento de Castrillón consideran este proyecto como "muy oportuno, ya que da un servicio muy demandado para esta modalidad de turismo, utilizado también por los surferos y que facilita el aparcamiento a los vecinos de Salinas". "El viernes se efectuó un trámite de requerimiento al interesado para resolver cuestiones técnicas sobre materiales a utilizar por ejemplo; y también, por cuestiones jurídicas relativas a aspectos medioambientales e hidrográficas (parte del suelo del proyecto está en zona inundable) que deben resolverse y que ya estamos estudiando. Con todo ello confiamos en que próximamente se pueda conceder la licencia", detalla Ignacio Menéndez, concejal de Urbanismo, que además anuncia que se ha incorporado una adminsitrativa y un arquitecto a la Oficina Técnica, órgano que durante estos años ha recibido multitud de críticas por todos los expedientes que lleva acumulados. "También estamos ajustando los procedimientos al nuevo sistema informático de Sedipualba que facilitará la tramitación y reducirá plazos. Con estás medidas confiamos en dar mayor agilidad en la tramitación de todos los expedientes", zanja el edil.