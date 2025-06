El alumnado del colegio de La Vallina defiende su "Noche de estrellas"

Tristes, desilusionados y cabizbajos. Así es como se siente el alumnado de 6.º de Primaria del colegio La Vallina de Luanco tras conocer que, finalmente, no podrán disfrutar de "La noche de las estrellas", una tradición del centro en el que el alumnado de dicho curso disfruta de una jornada de convivencia con música, picoteos y diversas actividades para despedir el curso. Este año, sin embargo, la huelga de docentes –ya desconvocada– ha echado por tierra los planes del alumnado. Según indicaron algunos familiares, desde la dirección del centro comunicaron recientemente la cancelación de la actividad al no haberse contratado todos los servicios necesarios con quince días de antelación. Ahora, familiares y estudiantes bregan por poder organizarlo ellos mismos en el polideportivo del centro si el Ayuntamiento y la dirección dan el visto bueno.

"Les dijeron que no se iba a celebrar porque, como otros cursos no tuvieron excursiones de fin de curso, ellos no podían tener más derechos que los demás", aseguró una de las madres de los alumnos, que lamentó el "esfuerzo" realizado por el estudiantado del último curso de Primaria a lo largo del año, como participar en el mercadillo de Navidades para recaudar dinero. "Han pasado todo el año esperando esta noche", abundó esta madre, que espera que les den permiso para autogestionar la actividad para los cerca de 40 estudiantes del curso. "En 2.º se quedaron sin curso de natación por la pandemia y el año pasado sin viaje a la nieve porque no había nevado. Parece que siempre les pasa a ellos", lamentó.

Para esta jornada, el alumnado de La Vallina tenía previsto disfrutar de una noche de convivencia, con un banquete de hamburguesas, fiestas de baile, desayuno grupal y otras actividades "veraniegas". "Esperamos que no les quiten la ilusión", señalaron los familiares.