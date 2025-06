El artista Carlos Suárez, sobre la modificación de su obra en la Estación de Autobuses: "No esperaba que la administración alterase mi obra"

Carlos Suárez (Avilés, 1969) es el creador de "El Bosque Encantado", una colección de paneles que forman un mural que ha sido modificado por las obras que se están desarrollando actualmente.

-¿Cómo nace "El Bosque Encantado"?

El proyecto se hace en el año 1997 con motivo de un concurso que se establece para decorar la Estación de Autobuses.

-Que acaba de abrir en aquel momento, ¿no?

-A partir de aquel concurso, mi proyecto resulta ganador y en el año 2000 se inician las obras y se finaliza en 2001. Va a cumplir ahora 25 años. La idea del proyecto es una reivindicación de los lugares que no siendo ciudad enlazan directamente con ella. Es una reivindicación de aquellos lugares: del bosque como lugar mágico, como lugar encantado y que dio lugar a leyendas y mitologías. La primera, la propia de Asturias, la que enlazaba directamente con nuestros orígenes.

-¿Y cómo se hizo la obra?

-Se hicieron dos imágenes iniciales. Estas imágenes iniciales se repiten en cada uno de los veinte paneles, pero se establece una serie, de tal manera que esas imágenes van desapareciendo a medida que se avanza en el recorrido por la calle. Una de las dificultades de plantear la obra era que era un lugar difícil y era una composición compleja. Porque había que tener en cuenta que hay muchos puntos de vista estáticos y dinámicos. Es decir, la obra se va a ver desde una posición del paseante, pero también se va a ver desde una posición dinámica del que viaja en el coche, en autobús. Es una especie de secuencia en modo cómic en la que se establece esa serie en la que las imágenes van desapareciendo y luego vuelven a aparecer, pero con otra forma y otros colores diferentes.

- ¿Qué supuso "El Bosque Encantado" en su obra?

-Para todo artista es un sueño poder llevar una obra a un espacio público y tener la oportunidad de que conviva con la gente y con la ciudad. En ese sentido tengo que estar muy agradecido porque durante estos 25 años la ciudad –jóvenes, mayores, viajeros–, han respetado la obra, no ha habido prácticamente ni una sola pintada, ni una sola agresión. Entonces me parece que eso es muy de agradecer. Siento que la obra funcionó en relación con la ciudadanía. Y luego, además, está el mensaje que transmitía… Yo creo que en aquel momento, en el año 2000, nos adelantábamos un poco a las reivindicaciones ambientales, al ecosistema, a toda esta serie de problemáticas que está habiendo en el planteamiento de las ciudades más sostenibles.

-Lo único que hubo fue un intento de restauración en plan "Ecce Homo", de Borja, ¿no?

-La obra está hecha con unas pinturas especiales. Tengo que decir que la calidad de la pintura es extraordinaria. Es una pintura que se fabricó aquí en Asturias, en la Europea de Pinturas Especiales, que está en Pravia, y se hicieron ensayos, pruebas previas para garantizar el máximo agarre de la pintura. Se hizo una pintura especial para el lugar y para esa superficie, y luego se dieron unas capas de protección que fueron una garantía para que durante todos estos 25 años resistiese a la intemperie, a la circulación. Entonces, está hecha con unas técnicas de mucha calidad, y por eso resistió tan bien el paso del tiempo.

-Y cuando se entera de que van a hacer estas obras, ¿qué piensa?

-A través de la prensa conocí el proyecto de que se iban a llevar aquí a cabo estas obras. Me dirigí a las administraciones solicitando que a la hora de hacerlas consultasen con el artista cualquier intervención que pudiese alterar o modificarla y que se aprovechase también el hecho y el momento de que si se iban a hacer para reurbanizar la zona, se restaurase y se recuperase el mural.

-¿Eso lo pidió ya de mano?

-Sí, sí.

-¿Y el resultado de esta petición?

-Fue ninguno. Porque durante estos 25 años no ha habido ningún proceso ni de mantenimiento, ni, desde luego, de intención de restauración.

-Imagino que cuando conoce el proyecto de la obra delante de "El Bosque Encantado" lo primero que hace es temer por la integridad de los paneles.

-Yo desconocía la intervención que se iba a hacer, pero bueno, no me esperaba que en principio se alterase ni modificase la obra. Por supuesto que, yo entiendo que las administraciones van a respetar la obra de los artistas. No esperaba tampoco que retirasen los puntos de luz.

-Lo que han hecho ha sido quitar los puntos de luz.

-Esto que han hecho, en principio es una alteración y una modificación de la obra. Bueno, yo formo parte de la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (Vegap), una asociación que vela por los derechos de autor, por la propiedad intelectual y está bien claro y establecido que cualquier alteración o modificación de la obra debe ser comunicada al artista y debe ser coordinada con el artista. La obra es una obra pública y la he concebido para su visión diaria y nocturna. Los puntos de luz que se establecieron estaban estudiados y pensados en determinadas posiciones, en determinada orientación… Y su retirada, bueno, alteran claramente lo que es el concepto de la obra.