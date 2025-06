El Intercéltico se muda en Avilés: cambia la Exposición por Pedro Menéndez para evitar litigios por el ruido

El Festival Intercéltico de Avilés va a celebrar su edición vigésimo octava en el lugar en que nació: en el casco histórico. Las asociación Esbardu, que es el colectivo que lo organiza, ha optado por llevar la fiesta al entorno de la nueva plaza de Pedro Menéndez y el parque del Muelle, pero sin olvidar las plazas de Carlos Lobo, Camposagrado, la calle Ferrería y el palacio de Valdecarzana. Y esto es así para salvar la amenaza de litigios que enarbola otro colectivo.

"Un festival musical no puede no tener música amplificada", recalcó Juan Casas, el director del Intercéltico, que en los últimos nueve años ha celebrado sus fiestas en la antigua pista de la Exposición, precisamente, el lugar que, al menos desde hace medio siglo, ha acogido el mercado de ganado, competiciones deportivas, representaciones teatrales y conciertos y actividades festivas de toda laya.

La Feria del Queso y del Vino celebró su edición cuadragésimo tercera entre el 23 y el 25 de mayo pasado en Las Meanas. No tuvo problema porque no hubo música amplificada. Entre los próximos 8 y 14 de agosto está prevista el Festival de la Cerveza. Está previsto que se celebre en Las Meanas, que es donde está desde que la organización dejó la plaza de Abastos, que es donde nació. "La música en actividades gastronómicas no es fundamental", señaló Juan Casas.

Esbardu y el Ayuntamiento de Avilés acordaron distribuir cada una de las actividades adscritas al Festival Intercelticu a un escenario particular. "Todos, más o menos, a un golpe de vista", aclaró Casas. "Nos habían dicho que los conciertos en Carlos Lobo eran muy atractivos, pero entonces sólo cabían doscientas personas. Muy pronto crecimos", aclaró. "En Las Meanas lo teníamos todo junto: el mercadillo, el escenario para los grupos los puestos de comida...", continuó el director de la veterana fiesta avilesina.

"Cuando crecimos, nos trasladamos a la plaza de España. Allí es donde tocaron Carlos Núñez, Hevia...", recuenta Casas. También se han pasado por Avilés los "Red Hot Chili Pipers" con su música de gaita mezclada con rock. "Eso fue un antes y un después", determinó.

La lista de invitados de la nueva edición, la del regreso al casco histórico, la encabeza la Orquesta Céltica Asturiana, la Jordan Academy Irish Dancers, la banda de gaitas "Lumes de Biqueira", el club de gimnasia rítmica Valoe de Avilés y también el de Corvera, el club de danza Arcos de Esbardu, Ambás y Ramsés, el grupo Elisabeth Gollan H. D. , la Asociación Cultural GAPAsturias, el músico Héctor Braga...

El Festival Intercéltico de Avilés y comarca se celebra al comienzo del verano en Avilés desde 1997 (es coetáneo de la Jornadas del Cómic, de la Comida en la Calle). Está dedicado a las tradiciones culturales en los países celtas (Galicia, Asturias, Bretaña, Escocia, Irlanda). Cobra importancia las exhibiciones de danza, los pasacalles. Organiza exposiciones, charlas... En los casi treinta años ha tenido altos y bajos: llegó a celebrar actividades en concejos vecinos, pero siempre ha dejado huella en Avilés.