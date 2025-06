Avilés ya tiene acento americano: desembarca en la ciudad el megayate de lujo cuyos pasajes más baratos cuestan 24.000 euros

"Es un sitio muy bonito, me encanta la unión que hay entre la parte antigua y los edificios nuevos", apunta Peter Caooghan, australiano, tras pisar, por primera vez en su vida Avilés. Él es uno de los más de doscientos turistas que acogió hoy la ciudad, que disfrutó de una de las paradas del megayate de lujo "Scenic Eclipse", un ferry de gama premium que lleva consigo a doscientos turistas y cuyos boletos superan los veinticuatro mil euros por cabeza. Su única parada en la región fue en tierras avilesinas, donde se le recibió con los brazos abiertos.

"Lo que más me ha sorprendido es el parque Ferrera, está muy bien cuidado", señala Caoogham, que destaca la limpieza que tiene la ciudad. "Se ve todo muy cuidado", comenta. Como confiesa, ha apuntado la ciudad para regresar, en un futuro, junto a sus hijos. "Me voy encantado", afirma.

Peter y Monica Allen estuvieron curioseando sobre Avilés antes de pisar el muelle del Niemeyer y tenían claro cuál iba a ser su primera parada. "Tenemos ganas de tomar algo por la calle Galiana, hemos visto fotos y nos ha llamado mucho la atención. Queremos aprovechar para probar la sidra, que sabemos que tiene mucha fama", señala la pareja, que están celebrando que ya son abuelos. "Siempre lo comentábamos en casa, que cuando tuviésemos un nieto era la señal para hacer un buen viaje. Sitios como este confirman que hemos tenido una gran idea", coinciden.

Excursiones por Asturias

No solo por Avilés se ha podido sentir esta pequeña ola americana. A primera hora esperaban varios buses al lado del yate, para poder llevar a los turistas a Oviedo, Gijón o Cudillero. "Asturias es muy, muy bonito. Hemos estado en Oviedo y es increíble, nos ha encandilado", aseguran John y Brenda Walls, que pudieron pasearse por la capital asturiana y, de paso, probar la sidra. "A mí no me ha convencido, pero a mi marido le ha encantado", explica el matrimonio, de Virginia, nada más bajarse del bus.

A las ocho de la mañana ya se dejaron ver los primeros turistas, para los cuales ya esperaban varios guías turísticos y autobuses. Además, se hizo un dispositivo especial de seguridad, con presencia de Policía Portuaria, Policía Nacional y Guardia Civil. Durante la mañana fueros cientos los curiosos que se acercaron hasta el muelle del Niemeyer, llamados por las dimensiones del yate. Algunos comerciantes de la zona abrieron de manera excepcional, para así poder atender las demandas de los visitantes, aunque otros no abrieron hasta pasadas las diez de la mañana

Billetes a 24.000 euros

El magayate "Scenic Eclipse", de la naviera Scenic Cruises, se trata de un ferry de gama premium; es decir, de lujo, catalogado como uno de los más sofisticados del mundo. La embarcación, de 168 metros de eslora, cuenta con capacidad para 228 personas (114 suites) y el precio del pasaje parte de 23.765 euros por crucerista. Pero más allá del precio, el barco ofrece servicio de mayordomo por huésped, hasta diez experiencias gastronómicas, gimnasio, estudio de yoga y pilates.

Noticias relacionadas Con 114 suites y pasajes que cuestan más que un coche nuevo: así es el megayate que atracará en unos días en Avilés

Avilés abrió sus puertas a los cruceros en 2012. La llegada del "Braemar", el primer crucero que hizo escala en los muelles locales, sirvió de bautismo al turismo náutico en la ciudad y se convirtió en una auténtica fiesta. Cerca de un millar de turistas, la mayoría británicos, abarrotaron entonces el casco histórico desde primera hora de la mañana y se despidieron con aplausos de una ciudad entusiasmada con el acontecimiento. El 6 de octubre de 2021 fue cuando atracó en la ciudad el último crucero: el "Crystal Endeavor".